Capítulo final de la serie "Stranger Things" llega a salas de cine

Creada por Matt y Ross Duffer, la tercera temporada de ocho episodios de Stranger Things se desarrolla durante el verano de 1985 en Hawkins, Indiana. EUROPA PRESS

MIAMI.- Los fanáticos de Stranger Things podrán despedirse de la serie desde la gran pantalla. El episodio final de esta historia, titulado The Rightside Up, tendrá una duración de dos horas y se estrenará simultáneamente en Netflix y en más de 350 salas.

Será la primera vez que un episodio de una serie de Netflix se estrene en cines . Los detalles sobre las proyecciones se anunciarán próximamente, según un comunicado de la plataforma de streaming.

En un reciente artículo para la revista Variety sobre la creación de la última temporada, sus creadores, Matt y Ross Duffer, expresaron su deseo de que el capítulo final pudiera disfrutarse en la gran pantalla.

"La gente no puede experimentar el tiempo y el esfuerzo que se dedican al sonido y la imagen, y lo ven con una calidad reducida. Más que eso, se trata de experimentarlo al mismo tiempo con los fans", expresó Matt.

Después de que se publicara el artículo de Variety, los seguidores de la serie dieron a conocer su gran interés en las redes sociales ante la idea de un estreno en cines.

El final de la serie se estrenará el 31 de diciembre.

Netflix en la gran pantalla

Aunque uno de los pilares de Netflix ha sido priorizar contenido exclusivo en su plataforma, la compañía ha hecho excepciones con algunas producciones que han llegado a las salas de cine.

Recientemente, la directora Greta Gerwig negoció un estreno en Imax con la compañía para su película Narnia, a estrenarse el próximo año.

Por otra parte, los largometrajes de la plataforma que son candidatos a competir en la temporada de premios, que incluyen a Frankenstein, Jay Kelly y A House of Dynamite, se estrenarán primero en un pequeño número de cines para poder clasificar a los Óscar.

Después de su verano de gran éxito en streaming, el fenómeno KPop Demon Hunters lideró la taquilla durante un estreno especial en la gran pantalla, por lo que Netflix anunció el 15 de octubre que la película regresará a los cines.