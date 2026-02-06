viernes 6  de  febrero 2026
Subastan guitarras de Kurt Cobain, The Beatles y otras leyendas musicales

La Fender Mustang usada por el cantante de Nirvana, de 1966, forma parte de un tesoro de instrumentos y recuerdos musicales del coleccionista Jim Irsay

La guitarra Tiger de Jerry García, la guitarra Yellow Cloud personalizada de Andy Beech de Prince, la guitarra Fender Mustang de 1966 de Kurt Cobain, la Black Strat de David Gilmour, la Gibson SG The Fool de Eric Clapton y la Gibson Explorer de The Edge se exhiben durante una vista previa de prensa de The Jim Irsay Collection en Christies Los Ángeles en Beverly Hills, California, el 5 de febrero de 2026.

La guitarra "Tiger" de Jerry García, la guitarra Yellow Cloud personalizada de Andy Beech de Prince, la guitarra Fender Mustang de 1966 de Kurt Cobain, la "Black Strat" de David Gilmour, la Gibson SG "The Fool" de Eric Clapton y la Gibson Explorer de The Edge se exhiben durante una vista previa de prensa de The Jim Irsay Collection en Christie's Los Ángeles en Beverly Hills, California, el 5 de febrero de 2026.

Valerie Macon / AFP

BEVERLY HILLS.- La guitarra que tocó la fallecida leyenda del rock, Kurt Cobain, en el himno del grunge Smells like teen spirit será subastada en Estados Unidos el próximo mes. La Fender Mustang usada por el cantante de Nirvana, de 1966, forma parte de un tesoro de instrumentos y recuerdos musicales del coleccionista Jim Irsay.

También incluye el tambor con el logo estampado que anunció a Estados Unidos la llegada de The Beatles, cuando los Fab Four se presentaron en The Ed Sullivan Show el 9 de febrero de 1964 y que vieron 73 millones de personas.

La colección incluye guitarras de músicos que definieron el siglo XX, incluyendo a David Gilmour de Pink Floyd y Jerry García de The Grateful Dead, así como a Eric Clapton, John Coltrane y Johnny Cash.

Joyas de la corona

Pero en el centro de este acopio están los manuscritos del éxito de The Beatles Hey Jude, así como guitarras que tocaron John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

"Es justo decir que esta colección de instrumentos de los Beatles... es la colección más importante de los Beatles reunida por alguien que no fue miembro de la banda", dijo a la AFP en Beverly Hills Amelia Walker, directora en Londres de Colecciones Privadas e Icónicas de la casa de subastas Christie's.

"En su colección hay cinco guitarras de los Beatles, así como el primer set de batería Ludwig de Ringo Starr y el piano de John Lennon, en el que compuso varias canciones de Sgt. Pepper", explicó.

Christie's estima que la batería alcance unos 2 millones de dólares, mientras que las guitarras podrían venderse por alrededor de 1 millón de dólares en la subasta en Nueva York.

Quizá el objeto más caro de la colección sea la guitarra de Cobain, que expertos avalúan en hasta 5 millones de dólares.

"Es una guitarra talismánica para mi generación ... que vivió a través del grunge. (Smells Like Teen Spirit) fue el himno de esa generación", dijo Walker.

FUENTE: AFP

