Subastan piezas del creador de los Muppets en Estados Unidos

El calendario de fantasía de 1981 firmado por Miss Piggy, de la marca Cover Girl, se exhibe junto con un par de zapatos que ella usó durante la producción de la escena de la bicicleta "¿No podríamos montar?" de "Los Muppets en Aventuras". La exhibición se realizó durante una presentación previa a la subasta del 70 aniversario de la Jim Henson Company en el almacén de Julien's Auctions en Gardena, California, el 19 de noviembre de 2025.

GARDENA.- Algunas de las más emblemáticas criaturas, memorabilia y piezas de utilería de la fantástica colección del creador de los Muppets, Jim Henson, irán a subasta por primera vez la próxima semana en Estados Unidos.

Entre las piezas en subasta están un par de zapatos que la Cerdita Peggy usó en una película, marionetas de la serie Los Fraguel (1983-1987) y personajes de la serie de Netflix El cristal encantado: la era de la resistencia (2019), incluyendo el propio cristal de la verdad.

La muestra comprende más de 400 objetos que los fanáticos podrán comprar el 25 de noviembre en persona o a través del portal de Julien's Auctions, a cargo de la subasta.

"Esta es la primera vez que podrán comprar una pieza de memorabilia de Jim Henson Company autorizada y auténtica", dijo Roy Parker, especialista de cultura pop de la famosa casa de subastas.

Obra

Henson, fallecido en 1990, revolucionó el mundo de los títeres al volver más manejables las rígidas figuras con la ayuda de su propio taller en Nueva York, y después con su Fábrica de Criaturas.

El artista creó personajes que están hoy enraizados en la cultura pop como la Rana René, así como universos enteros que cobraron vida en cintas como Laberinto (1986) o El cristal oscuro (1982).

Sus personajes, dijo Parker, "generan mucha nostalgia porque les recuerdan a todos su infancia, de cuando vieron por primera vez a la Rana René en la pantalla".

La subasta, que se realizará en Los Ángeles, conmemora el 70º aniversario de la Jim Henson Company, y espera recaudar decenas de miles de dólares.

FUENTE: AFP