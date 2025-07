Revelan detalles de la boda de Selena Gómez y Benny Blanco

El informante señaló que será un evento de dos días, y que ya se han enviado las invitaciones a familiares y amigos cercanos de la intérprete y el productor, entre los que destacan celebridades como Taylor Swift y su novio Travis Kelce.

“A todos los invitados se les ha pedido que traigan bolsas de viaje para pasar el fin de semana. Aunque es solo para amigos y familiares, muchos en la lista de amigos son grandes celebridades, incluidos Taylor Swift y Travis Kelce, coprotagonistas de Selena en Only Murders In The Building y superestrellas de la música que son amigos de Benny y algunos con los que también ha trabajado", dijo la fuente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

Asimismo, otra persona cercana a la pareja comentó al medio que la boda se llevará a cabo a fines del verano debido a que Selena tiene compromisos profesionales en otoño e invierno.

"A Selena le encanta estar comprometida, pero siempre ha soñado con casarse. Al final del año, la actividad se llena, no solo para ellos, sino también para todos los que quieran asistir", agregó.

Aparentemente, también han tratado de que Taylor Swift pueda estar presente en la celebración. "Selena no celebrará su boda para complacer a Taylor, pero quiere que ella asista y le encantaría que pudiera ir con Travis", dijo una tercera fuente al Daily Mail.

Relación

Selena y Benny han trabajado juntos desde 2019, cuando ambos colaboraron en la pista de I Can’t Get Enough, junto a Tainy y J Balvin. Posteriormente, sus caminos se cruzaron una vez más para producir el sencillo Single Soon que Gómez lanzó en agosto de 2023.

Sin embargo, las horas de trabajo se tradujeron en una conexión que trascendió fuera del estudio; y en diciembre de 2023, tras algunas pistas, la pareja oficializó su relación.

Desde entonces, ambos artistas compartían en redes momentos juntos.

Blanco dijo en mayo, durante una entrevista que concedió a The Howard Stern Show: "Cuando la miro… siempre estoy como, no conozco un mundo donde podría ser mejor que esto".

Por su parte, Selena habló con la revista TIME sobre su romance, aseverando que llegó cuando menos lo esperaba.

"Estuve sola durante cinco años y me acostumbré mucho a ello. Muchas personas tienen miedo de estar solas y probablemente me torturé en mi cabeza durante unos dos años estando sola, y luego lo acepté. Luego se me ocurrió mi plan, que era que iba a adoptar a los 35 si no había conocido a nadie. Simplemente sucede cuando menos lo esperas".

El compromiso fue anunciado en diciembre de 2024.