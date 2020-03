¡Sushi sin arroz!, la propuesta del chef Yisus en Cork & Fork

“Tengo el placer de colaborar hace muchos años con Carnaval on the Mile, ya que durante seis años tuve mi restaurante Ikura ubicado precisamente en Coral Gables, en calle Giralda. Así que disfruto mucho del evento, de sus actividades y de lo que ofrece. Este año presentaré una creación única que resalta mi amor por la comida asiática: un roll de atún sin arroz, que es una propuesta que ayuda a reducir los carbohidratos. Es muy más sano, está relleno de ensalada de cangrejo y, además, tiene quínoa tostada”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS el popular chef, quien además compartirá con los visitantes y comensales su receta para hacer la salsa cítrica especial para dicho roll y las ensaladas.

Nacido en Venezuela, Yisus ofrece consejos todas las mañanas en el programa matutino Despierta América, de la cadena Univision, y resalta como uno de los más esperados chefs de Cork & Fork, festival que reúne a los mejores restaurantes y en el cual se podrá degustar de premiados vinos y platos gourmet, mientras se disfruta de demostraciones de cocina.

“Me he especializado en el shushi y la comida nikkei, que es una fusión de la cocina peruana con la japonesa, y hablaré sobre eso. En esta ocasión haré un roll que pertenece a un menú que he estado elaborando con la chef Lorena García, con quien realizo pop-up dinners (eventos culinarios esporádicos), donde fusionamos la cocina latina, en la que ella se especializa; y la asiática, que es la que yo represento”, adelantó Yisus, quien compartirá durante la sesión 3 del evento con la venezolana y empresaria gastronómica Michelle Posada, y el chef Rick Moonen, desde las 12 p.m., hasta las 3 p.m.

Su primer libro

Radicado en EEUU desde los 17 años, el chef Yisus emigró de su natal Venezuela con el sueño de ser un gran beisbolista, sin embargo, la vida lo llevó al mundo gastronómico, giro que le permitió convertirse en empresario y abrir su primer restaurante. En 2017 fue invitado a Despierta América, show en el que actualmente conduce el segmento de cocina, y con el que celebra el lanzamiento de su primer recetario, Cocina Delicioso con Chef Yisus. En esta publicación, impulsada por Univision Enterprises y Penguin Random House, el chef comparte sus mejores secretos culinarios a través de recetas tradicionales e internacionales fusionadas a los tiempos de hoy.

“Es un esfuerzo de años. Es el primer libro de cocina que presenta Univision, y tuve la dicha de que me apoyaran y que me escogieran para sacarlo adelante. La publicación es un agradecimiento a la cocina, a todo lo que me ha dado desde mis primeros trabajos y la entrada a Despierta América. Comparto más de 70 recetas en las que narro mis experiencias, las distintas cocinas en las que he trabajado. Por otra parte, menciono lo que comen los rostros con quienes trabajo en Univision. Además de otras anécdotas como, por ejemplo, lo que le preparé a Juan Luis Guerra cuando nos visitó. El texto contiene mucha historia personal y eso hace que sea muy emotivo”, finalizó Yisus, quien con su carismática personalidad y prácticos consejos de cocina cada mañana busca facilitarles la vida a las familias hispanas.