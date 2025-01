"Tatami" triunfa en el Miami Jewish Film Festival

Ambientada en el Campeonato Mundial de Judo en Tbilisi, Georgia, aborda los sucesos de la luchadora de judo iraní Leila que está a punto de pasar a la final por la medalla de oro y recibe un escalofriante ultimátum de Teherán que le pide fingir una lesión y perder para evitar enfrentarse a una oponente israelí.

En segundo lugar, figura Get Closer, que es la propuesta de la cinematografía israelí a los premios Oscar 2025, nominada a 13 galardones de la Academia Israelí y ganadora de Mejor Película y Mejor Director en el país hebreo.

Con rigorosa cinematografía, cuidado guion y magníficas actuaciones, el director Tom Nesher aborda los días de Eden y Nati, dos jóvenes cuyos mundos están destrozados por la muerte repentina del hermano de la primera y novio de la segunda, y juntas descubren un camino de pasión, obsesión y peligroso autodescubrimiento.

Además, compitieron Of Dogs and Men, realizada por Dani Rosenberg y aclamada en el Festival de Cine de Venecia por su mensaje universal y humanista, así como Sabbath Queen, realizada por el director y productor estadounidense Sandi DuBowski para abordar la historia del célebre rabino Amichai Lau-Lavie, heredero de 38 generaciones de rabinos ortodoxos, cuando debe elegir entre seguir la ruta de sus antecesores o abrazar plenamente su identidad sexual.

El magnífico filme animado Most Precious of Cargoes, obra de Michel Hazanavicius, que cuenta la historia de una pobre pareja polaca que no puede tener hijos y vive en medio de la nada, cubiertos por nieve, durante la Segunda Guerra Mundial; fue excluido al no proveer una opción adicional para los miembros del jurado que no tuvieron tiempo de verla en la primera oportunidad.

El jurado del Miami Jewish Film Festival estuvo compuesto por Sergio Carmona, de Miami Art Zine; Jesús Hernández, Diario Las Américas; David Rolland, The Jitney; Ruben Rosario, Miami Art Zine; Allison Rose, FlickDirect; Fara Sax, Community Newspapers; y Michelle Solomon, ArtBurst Miami.

Otros premios

El premio del público del Miami Jewish Film Festival fue otorgado al filme Air War, de Roy Hornshtein, en la categoría Best Narrative Film; así como Soul of a Nation, de Jonathan Jakubowicz, por mejor documental; Bliss, dirigido por Shemi Zarhin, como Best Israeli Film; y la comedia romántica Cut Off, de Meg Swertlow, por Best Short Film.

El Festival de Cine Judío de Miami es el más grande del mundo en esta categoría y reportó una asistencia récord de 36 estrenos con entradas agotadas.

Sumando la asistencia del público y las proyecciones por internet, el Festival contó con más de 50.000 espectadores, lo que establece una nueva marca.

Asimismo, el Festival contó con más de 25 charlas virtuales gratuitas y sesiones de preguntas y respuestas de cineastas, que estuvieron disponibles durante la celebración cinematográfica.

Estas conversaciones virtuales están disponibles, con acceso gratuito, en el canal de YouTube del Miami Jewish Film Festival.