En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Román Carrasco Delgado, de 84 años y dueño de la vivienda conocida como La Casita, presentó una demanda contra Bad Bunny y varias compañías vinculadas a al equipo de producción, alegando el uso indebido de su propiedad en proyectos musicales y en los conciertos de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí.

Según el documento judicial, Carrasco reclama que su propiedad, ubicada en Humacao, fue utilizada sin consentimiento claro como escenario en el cortometraje Debí Tirar Más Fotos. Además, dice que la imagen de la casa sirvió de modelo para construir la réplica que se convirtió en pieza central de los espectáculos que Benito ofreció en el Coliseo de Puerto Rico.

El demandante sostiene que firmó un documento en la pantalla de un teléfono celular sin poder leer ni entender los términos, ya que no sabe leer ni escribir; y señala que nunca se le informó que la casa sería replicada para conciertos, mercancía o material promocional.

Cardi B confirma su cuarto embarazo

Cardi B confirmó que está embarazada de su cuarto hijo en una entrevista pregrabada para el programa CBS Mornings with Gayle King, en la que la compartió detalles íntimos sobre este nuevo capítulo de su vida.

Este bebé será el primero junto a su actual pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs, con quien mantiene una relación desde mediados de 2025. Además, aseguró que atraviesa una etapa de plenitud personal y profesional.

La rapera ya tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Offset, de quien se divorció en julio de 2024. La primogénita, Kulture Kiari, nació en 2018; después llegó Wave Set en 2021; y en septiembre de 2024 dio la bienvenida a su tercera hija, Blossom.

Renuncian abogadas del equipo legal de Daddy Yankee

La disputa legal que enfrenta Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, sumó un nuevo capítulo con la renuncia de dos de las abogadas que integraban su equipo de defensa.

Las licenciadas Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, madre e hija, notificaron al tribunal su decisión de apartarse del caso en medio de la querella corporativa que el exreguetonero mantiene con su exesposa Mireddys González Castellanos y su excuñada Ayeicha González.

La moción de renuncia fue presentada formalmente, y junto con ella solicitaron que se conceda a Ayala un plazo de 30 días para reorganizar su representación legal.

Isabella Ladera inicia proceso judicial contra Beéle por video íntimo

La influencer venezolana Isabella Ladera interpuso formalmente una demanda en Miami contra el cantante colombiano Beéle, a quien acusa de haber filtrado sin su consentimiento un video sexual en el que ambos aparecen.

En el documento, Ladera sostiene que el material estaba bajo resguardo únicamente de ella y del artista, por lo que responsabiliza directamente al intérprete de Mi Vicio y Loco. La demanda reclama una compensación económica por daños emocionales, afectación a su dignidad y perjuicios a su reputación pública.

Ladera denunció haber sido víctima de burlas y violencia digital desde que el video comenzó a circular, recalcando que nunca autorizó la difusión del archivo y que su decisión de acudir a la justicia responde a la necesidad de defender su privacidad.

Jaden Smith se une a Christian Louboutin como director creativo

Jaden Smith debuta como director creativo de la línea masculina para una de las casas de moda más importantes de la industria: Christian Louboutin. El anuncio fue hecho a través de un video en redes sociales, en donde se puede ver al diseñador mezclando una pintura de color rojo y legando una brocha al actor y rapero.

Smith promete ser un huracán que refrescará el atractivo de esta casa de moda, manteniendo la estética que la ha caracterizado por años, el lujo pero con un toque de irreverencia juvenil.

Smith se estrenará con una cápsula avant-première en enero, la cual estará disponible en tiendas selectas y online; y posteriormente, se podrá ver la colección otoño-invierno 2026.

