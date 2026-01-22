jueves 22  de  enero 2026
Taylor Swift ingresa en junio al Salón de la Fama de los Compositores

Swift se convierte en la mujer más joven en recibir este honor y en la segunda persona más joven de todos los tiempos, sólo detrás de Stevie Wonder

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Frazer Harrison/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En un hito que consolida su legado como una de las figuras más influyentes del pop moderno, Taylor Swift ha sido anunciada oficialmente este miércoles 21 de enero como miembro de la promoción 2026 del Salón de la Fama de los Compositores (SHOF, por sus siglas en inglés).

Con 36 años, Swift se convierte en la mujer más joven de la historia en recibir este honor y en la segunda persona más joven de todos los tiempos, sólo detrás de Stevie Wonder, quien fue inducido a los 32 años en 1983.

Ingreso histórico

El anuncio, realizado esta mañana durante el programa CBS Mornings, confirma que Swift ha cumplido con el estricto requisito de elegibilidad de la institución: haber transcurrido al menos 20 años desde la publicación comercial de su primera composición.

El reloj comenzó a contar para la artista en junio de 2006, con el lanzamiento de su sencillo debut, Tim McGraw.

Para el proceso de selección, la organización destacó cinco temas fundamentales que representan la evolución y el impacto narrativo de Swift: All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version), Blank Space, Anti-Hero, Love Story y The Last Great American Dynasty.

La superestrella encabeza una lista de inducidos que abarca múltiples géneros y décadas de éxitos. Entre los nuevos miembros que la acompañarán en la ceremonia de gala se encuentran: Alanis Morissette, Gene Simmons y Paul Stanley (KISS), Kenny Loggins, Christopher "Tricky" Stewart y Walter Afanasieff.

En la cima

Este reconocimiento llega en un momento de plenitud artística para Swift. Tras el fenómeno global de su gira The Eras Tour, que concluyó a finales de 2024, la cantautora ha mantenido su dominio en las listas con su más reciente álbum, The Life of a Showgirl, lanzado en octubre de 2025.

El sencillo The Fate of Ophelia ha dominado el Billboard Hot 100 durante diez semanas consecutivas, demostrando que su capacidad de conectar con la audiencia sigue intacta tras dos décadas de carrera.

La gala oficial de inducción se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el Hotel Marriott Marquis de la ciudad de Nueva York.

