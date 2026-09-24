Nueva York regala 70.000 entradas gratis para la Ópera Metropolitana

Se ve a actores en el escenario de la Ópera Metropolitana (MET) durante una representación de "La Bohème" —que incluye animales vivos— en la ciudad de Nueva York, el 12 de diciembre de 2025.

NUEVA YORK.- La prestigiosa Ópera Metropolitana de Nueva York dará miles de entradas gratis para personas que no pueden pagarlas, anunció el alcalde Zohran Mamdani el jueves.

La iniciativa "Ópera para todos" distribuirá 70.000 entradas cada temporada mediante un sistema de lotería, como parte de una alianza con el municipio.

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"El arte no debería estar reservado solo para aquellos que pueden pagar", dijo el alcalde de izquierda en un comunicado.

Por lo general, alrededor de un tercio de los billetes del Met Opera cuestan menos de 100 dólares, pero los asientos cerca del escenario pueden ser bastante más elevados.

"Cada neoyorquino debería tener la oportunidad de sentarse en estos asientos (...) sin importar su saldo en el banco", dijo Mamdani.

La Ópera, ubicada en el Lincoln Center en Manhattan, es uno de los teatros de su tipo más importantes del mundo.

Este año, Mamdani también ha anunciado iniciativas similares para obras en Broadway, así como para el US Open y la Copa del Mundo de fútbol.

FUENTE: Con información de AFP