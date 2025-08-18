lunes 18  de  agosto 2025
Taylor Swift lanza colección de vinilos “Shiny Bug” previo a "The Life of a Showgirl"

Según anunció la cantante, estos vinilos solo estarán a la venta durante 48 horas, convirtiéndolos en piezas de colección que rápidamente se agotaron tras salir al mercado

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

AFP/Chandan Khanna
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Taylor Swift continúa sorprendiendo a sus seguidores y elevando las expectativas por el lanzamiento de su próximo disco, The Life of a Showgirl, al anunciar este lunes una edición limitada de vinilos titulada The Shiny Bug Vinyl Collection, disponible exclusivamente en su página web.

La colección presenta dos versiones visualmente deslumbrantes: una en tonos violet shimmered marble y otra en un elegante diseño wintergreen y onyx marble. Según anunció la cantante, estos vinilos solo estarán a la venta durante 48 horas, convirtiéndolos en piezas de colección que rápidamente se agotaron tras salir al mercado.

The Life of a Showgirl saldrá oficialmente el 3 de octubre de 2025 y promete marcar un giro en la carrera de Swift, con un regreso al pop vibrante y una estética inspirada en el brillo y la extravagancia de Las Vegas. El concepto se refleja no solo en la música, sino también en la imagen visual de la cantante: trajes brillantes, plumas, joyas y un aire sofisticado que recuerda a las grandes estrellas del espectáculo.

El álbum fue producido junto a sus colaboradores de confianza Max Martin y Shellback e incluirá 12 canciones. Entre los títulos confirmados se encuentran Elizabeth Taylor, Ruin the Friendship y la canción homónima, en la que participa Sabrina Carpenter.

Revelación y estrategia

Swift reveló el nombre y la portada del disco durante su aparición en el pódcast New Heights, donde mostró una maleta personalizada mint-green con sus iniciales y el arte del álbum. Aunque no reveló todos los detalles en ese momento, la estrategia de anunciar de forma parcial y sorprender con ediciones especiales refuerza la cercanía con su público y mantiene la expectación al máximo.

La Shiny Bug Collection se convirtió en un éxito instantáneo, agotándose en minutos y generando un gran revuelo entre sus seguidores. Para muchos, se trata de un objeto de culto que no solo celebra el lanzamiento de un nuevo disco, sino también el inicio de una nueva era creativa en la carrera de la artista.

Con este álbum, Taylor Swift deja atrás la introspección de su anterior proyecto, The Tortured Poets Department, para abrazar un estilo más optimista, audaz y cargado de energía. Incluso medios especializados señalan que su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce habría influido en esta etapa, aportándole confianza y seguridad emocional para explorar un lado más provocativo y glamoroso.

El lanzamiento de The Life of a Showgirl y la respuesta inmediata a la colección de vinilos confirman a Swift como una de las artistas más influyentes del panorama musical actual, capaz de transformar cada anuncio en un fenómeno cultural y comercial.

