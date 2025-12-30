Taylor Swift regala 600 dólares de propina a trabajadora del partido de los Chiefs

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.

MIAMI.- Una empleada del estadio Arrowhead recibió un especial regalo de Navidad por parte de Taylor Swift . Después de apoyar a su prometido Travis Kelce y a los Kansas City Chiefs en el juego del 25 de diciembre, la cantante dejó generosas propinas a los empleados del estadio. Una mujer compartió su experiencia en redes sociales.

La trabajadora, llamada Robyn, contó en una publicación de Facebook en un grupo llamado Taylor Swift's Vault que estaba trabajando en el estadio Arrowhead el día de Navidad, terminando sus tareas de fin de temporada y charlando con sus compañeros de trabajo cuando ocurrió el inesperado encuentro.

De acuerdo con Robyn. Swift estaba deseando Feliz Navidad a los espectantes antes de acercarse a ella para decirle: "Muchas gracias por trabajar en Navidad, por favor, acepta esto".

"Me quedé paralizada. Por supuesto que les dije 'Feliz Navidad y muchas gracias'", explicó.

Luego de que la pareja se marchara, la mujer se percató de la propina de 600 dólares en su mano.

"Era todo mi sueldo de dos semanas (...) Acababa de gastar esa misma cantidad en regalos de Navidad para ocho niños. Enseguida me puse a llorar. Llegué a casa y no me atrevo a gastarlo. Enmarqué uno de los billetes. Todavía no he gastado nada", añadió en su publicación.

Robyn dijo que quería compartir la historia con personas que la apreciaran tanto como ella, explicando por qué la publicó en el grupo de fans de Taylor Swift.

"Taylor y Travis son personas maravillosamente amables. Es cierto, son personas increíbles y muy bondadosas. ¡Feliz Navidad y feliz cumpleaños para mí!", concluye la publicación.