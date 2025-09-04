jueves 4  de  septiembre 2025
Taylor Swift suena fuerte para el show del Super Bow

De confirmarse, esta sería la primera vez que Taylor Swift encabeza un espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Frazer Harrison/Vía Getty Images
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La expectativa por el próximo Super Bowl crece cada día, y ahora el nombre de Taylor Swift resuena con fuerza como posible protagonista del show de medio tiempo. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habló por primera vez sobre la posibilidad y, aunque evitó confirmarlo, dejó abierta la puerta a lo que sería una de las actuaciones más esperadas en la historia del evento deportivo más visto del mundo.

“Nos encantaría que Taylor actuara”, afirmó Goodell durante una entrevista en el programa Today de NBC. “Tiene un talento muy especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento”. Cuando le preguntaron si eso ya estaba en marcha, el dirigente respondió con cautela: “No puedo decirte nada al respecto… es una posibilidad”.

Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida. 
Travis Kelce revela que propuesta a Taylor Swift no fue cómo imaginó
Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
Aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce aún no inician los preparativos de la boda

La decisión final sobre el espectáculo no depende únicamente de la NFL, sino de Jay-Z y Roc Nation, la productora que desde 2019 tiene a su cargo la organización del show de medio tiempo. Sin embargo, los comentarios de Goodell fueron suficientes para alimentar la ilusión de los millones de fans de Swift en todo el mundo.

Especulaciones crecen

En las últimas semanas, la especulación ha crecido por algunos guiños de la cantante. En el podcast New Heights, donde participó recientemente, muchos seguidores vieron algunas pistas relacionadas con el Super Bowl, desde números que remiten a estadios hasta símbolos como un trofeo Lombardi y un micrófono de vidrio.

A esto se suma su relación con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, que ha reforzado el vínculo entre Swift y la NFL. La presencia de la cantante en partidos de la liga ha disparado la audiencia femenina y juvenil, un fenómeno que la organización valora como un verdadero impulso comercial y cultural.

De confirmarse, esta sería la primera vez que Taylor Swift encabeza un espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, aunque ya ha colaborado con la liga en otras oportunidades como cuando cantó el himno nacional en el Día de Acción de Gracias de 2006 y cuando participó en la apertura de temporada en 2010.

