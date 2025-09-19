viernes 19  de  septiembre 2025
Travis Kelce adelanta detalles de su boda con Taylor Swift

Jimmy Fallon, invitado al podcast de Travis, preguntó con curiosidad si él y Taylor ya estaban preparando todo lo relacionado al gran día

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- No son pocas las celebridades que al igual que los fanáticos de Taylor Swift y Travis Kelce están deseosos por saber los detalles sobre la celebración de su boda. Y en el último episodio del podcast New Heights, el podcast que el deportista comparte con su hermano Jason Kelce, el tight end de los Kansas City Chiefs abordó brevemente los planes.

Fue Jimmy Fallon, invitado al programa, quien preguntó con curiosidad si él y Taylor ya estaban preparando todo lo relacionado al gran día. “¿Estás planeando la boda? ¿Es ese el siguiente paso?”, comentó.

Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida. 
Aseguran que boda de Taylor Swift y Travis Kelce será un evento privado
La actriz argentina Carla Peterson y el director uruguayo Daniel Hendler posan para la sesión fotográfica de presentación de la película 27 Noches durante el 73º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en la ciudad vasca de San Sebastián, el 19 de septiembre de 2025. 
Película "27 noches", del uruguayo Hendler, abre la competición en San Sebastián

A lo que Travis intentó desviar la conversación: “Ese es el siguiente paso. Va a ser fácil, primero tengo que aprender a ganar partidos de fútbol americano”.

No obstante, el actor y presentador no se dio por vencido e insistió en saber algún detalle sobre la celebración. “¿Vas a tener DJ o una banda? ¿Estás pensando en todo esto?”, agregó.

El jugador de 35 años sin problema expuso lo que probablemente sea la decisión que tomen en relación a la música. “Sí, creo que somos el tipo de gente que escucha música en vivo, ¿sabes?”.

Preparativos

Tras hacer público su compromiso el 26 de agosto, seguidores de la pareja esperan con ansias conocer más sobre cuándo, dónde y cómo será la boda. No obstante, una fuente cercana a la pareja dijo en días pasados que Taylor y Travis no esperan hacer de su día especial un show mediático.

"Definitivamente será un evento privado, no un espectáculo. Ambos tienen un círculo íntimo de amigos y respetarán su privacidad", dijo el informante a People.

Asimismo, la fuente enfatizó que no se han sentado a planificar el evento y que por los momentos están disfrutando de su etapa como prometidos. “Aún no están planeando la boda. Ahora mismo, solo quieren disfrutar de su compromiso y se tomarán su tiempo”.

Sin embargo, Page Six publicó a inicios de mes que la pareja tiene como objetivo unir sus vidas en matrimonio en 2026. “Se casarán el próximo verano en Rhode Island. Ella tiene prisa por tener hijos", dijo un informante anónimo.

Igualmente, el portal especuló que podría realizarse en Rhode Island, ya que Taylor es dueña de una mansión en Watch Hill, en la ciudad de Westerly.

Al respecto, la revista ¡HOLA! reseñó: "Providence Journal reportó, con base en un permiso de construcción, que la propiedad se ha sometido a un proceso de renovación por 1.7 millones de dólares, lo que bien podría ser una señal de los planes que tiene la pareja para su boda y su futuro compartido. La cantante adquirió la propiedad en 2013 por 17.5 millones de dólares; cuenta con ocho dormitorios, 10 baños y 5.23 acres con jardines y piscina, además de que cuenta con espectaculares vistas al mar".

