Taylor Swift y Travis Kelce anuncian compromiso en Instagram

Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida.

MIAMI.- La superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce sorprendieron al mundo este lunes al anunciar oficialmente su compromiso a través de una romántica publicación en Instagram .

Con un carrusel de imágenes de la propuesta, la pareja compartió el mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar.”

MÚSICA El álbum de Taylor Swift 'The Life of a Showgirl' verá la luz el 3 de octubre

La publicación muestra a Kelce arrodillado en un jardín decorado con flores, mientras Swift sonríe emocionada con un elegante vestido. El anuncio desató una avalancha de reacciones por parte de seguidores, celebridades y medios internacionales.

Para la ocasión, Taylor lució un vestido de Ralph Lauren en mezcla de seda con finas rayas negras, busto fruncido y tirantes removibles, valorado en 398 dólares. Completó el look con sandalias marrones de tacón, su icónico labial rojo y un reloj Cartier Santos Demoiselle.

El anillo de compromiso, de corte Old Mine Brilliant, fue diseñado por la joyera Kindred Lubeck en colaboración directa con Kelce.

Historia de amor

La relación entre Swift y Kelce comenzó en julio de 2023, cuando él asistió a un concierto de la gira Eras Tour. Tras varios intercambios públicos y un creciente interés mediático, hicieron oficial su romance en septiembre de ese mismo año.

Desde entonces, han compartido momentos virales, como un beso en el campo tras la victoria de los Chiefs en el Super Bowl LVIII, y menciones románticas en los conciertos de Taylor.

Entre las primeras en felicitar a la pareja estuvieron celebridades como Brittany Mahomes, esposa del quarterback Patrick Mahomes, quien escribió: “Dos de las personas más auténticas se conocen y se enamoran. Estoy tan feliz por estos dos.”

También Gracie Hunt, hija del presidente del equipo Kansas City Chiefs, compartió: “¡Felicidades! Estoy muy feliz por ustedes dos.”