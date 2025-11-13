Travis Kelce hace destacada aparición en trailer del documental de Taylor Swift

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.

MIAMI.- La serie documental de Taylor Swift , The End of an Era, está cada vez más cerca. El nuevo tráiler compartido por Disney+ dio a los fanáticos de la superestrella un vistazo a los momentos más destacados del material, entre los que se encuentra una aparición destacada por parte de su prometido, Travis Kelce .

En una escena del adelanto, la ganadora del Grammy y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs llegan a la conclusión, en tono de broma, de que tienen el mismo trabajo.

"Tú tienes compañeros de equipo, yo tengo compañeros de equipo. Tú tienes al entrenador Andy Reid, yo tengo a mi mamá", comenta la cantante, a lo que Kelce respondió con risas.

El noviazgo de la pareja se muestra en detalle en la docuserie, ya que la estrella de la NFL la acompañó frecuentemente desde el público y, como es sabido, incluso subió al escenario durante la gira The Eras Tour.

"Travis Kelce. Él le trae mucha felicidad", dice la madre de la artista, Andrea Swift, a la cámara en un momento dado.

Romance tras bastidores

Otras escenas del documental muestran a Swift viendo los partidos de su prometido y luciendo productos de los Chiefs en el camerino de varios de sus conciertos.

Hay un fragmento en el que se ve a Swift abrazando a Kelce, y otro en el que aparece el atleta ensayando para la presentación de I Can Do It with a Broken Heart, en el que participó en el Estadio de Wembley en junio de 2024.

"La docuserie sigue el desarrollo, el impacto y el funcionamiento interno que crearon el fenómeno que fue The Eras Tour, ofreciendo una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira acaparaba titulares y emocionaba a fans de todo el mundo", destaca un comunicado de prensa.

The End of an Era estrena sus dos primeros episodios el viernes 12 de diciembre, con dos episodios más que se estrenarán el 19 de diciembre y los dos últimos el 26 de diciembre en Disney+.