Tenor Freddie de Tommaso debuta en ópera de Estados Unidos

Y volverá en la temporada 2024-25 para otro debut, esta vez en la Ópera Metropolitana de Nueva York, donde volverá a ser el amante de Tosca, Mario Cavaradossi.

En una entrevista en Santa Fe, de Tommaso reflexionó sobre su carrera y el momento de nace una estrella en Londres que lo llevó por primera vez a los titulares.

"Muchas personas pensaron que yo era como un suplente o alguien que encontraron caminando por la calle silbando Tosca, y ese no fue el caso", recordó. De hecho, formaba parte del segundo reparto y ya estaba previsto que interpretara el papel tres noches después.

"Pero fue increíblemente emocionante", dijo, su tono animado reflejaba su personalidad exuberante. "Desde el momento en que me puse el vestuario hasta que hice mi reverencia dos horas después, sentí que pasaron unos 90 segundos".

La exposición de De Tommaso a la ópera comenzó cuando crecía en Tunbridge Wells, donde cantaba en el coro de su escuela. Su madre lo llevaba a funciones y su padre, nacido en Italia, tenía un restaurante donde daba serenatas a los comensales con grabaciones de Luciano Pavarotti.

Una vez que decidió estudiar canto en serio, buscó ingresar a la Real Academia de Música. Mark Wildman, quien se convirtió en su maestro, recuerda haberlo escuchado en una audición.

"Mi primera impresión de su voz fue que era un diamante sólido, pero en bruto, una voz de barítono con agudos sorprendentemente fáciles para alguien tan joven", dijo Wildman. "Parecía un cantante: hombros grandes y anchos, pecho abultado, junto con un físico muy fuerte y una voz que lo igualaba".

Esos agudos fáciles se volvieron más fáciles y más altos a medida que avanzaban los estudios de De Tommaso, y Wildman finalmente sugirió que su alumno podría ser en realidad un tenor.

"¡Recuerdo bien su rostro iluminándose como si acabara de recibir su regalo más deseado el día de Navidad! Y no había nada que lo detuviera", dijo Wildman.

De Tommaso se sumergió en grabaciones de grandes tenores y tomó prestado lo que pudo: Franco Corelli ("Tan viril"); Mario del Monaco ("El aspecto dramático"); Carlo Bergonzi ("No creo que escuches alguien con un canto más elegante"); Giacomo Lauri-Volpi ("Su do agudo era literalmente enorme").

"Así que hice un trifle de cantantes", dijo de Tommaso, haciendo referencia al postre tradicional inglés en el que un chef adorna un bizcocho con los ingredientes que le gustan, desde fruta hasta gelatina, natillas y crema.

La revelación de DeTommaso se produjo a los 23 años cuando se inscribió por diversión en el Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas 2018 en Barcelona. Terminó ganando tres premios: el primer premio, el Premio Verdi y el Premio Domingo.

La respuesta fue inmediata. "Fue una locura, en realidad", dijo de Tommaso. "Recuerdo después estar en el hotel en España y recibir todos estos correos electrónicos y mensajes de Facebook de los agentes. ¿Quiénes son estas personas?, pensé ingenuamente".

Entre los que lo escucharon en Barcelona estaba Peter Katona, director de casting de la Ópera Real de Londres.

"Me sorprendí bastante cuando lo escuché", dijo Katona. "Quedó claro de inmediato que estaba por encima de todos los demás en términos de calidad vocal. A menudo, con los cantantes jóvenes, hay algo que no está del todo allí. Con él, podrías recostarte y disfrutar de su canto".

Tenor británico Freddie de Tommaso En esta imagen proporcionda por la Ópera de Santa Fe, el tenor británico Freddie de Tommaso como Mario Cavaradossi, derecha, y la soprano Leah Hawkins como la protagonista en "Tosca" de Puccini en la Ópera de Santa Fe el 12 de agosto de 2023. AP/Curtis Brown/Santa Fe Opera

Ahora, a los 30 años, lo solicitan en las principales compañías europeas.

"Es casi un poco aterrador que todo le haya ido tan bien", dijo Katona. "Con un talento tan especial, uno siempre teme que elija el papel equivocado, que se sobrepase. Hasta ahora no ha dado un paso en falso".

Para la próxima temporada tiene dos nuevos papeles: Pollione en Norma de Bellini en La Scala de Milán y Gabriele Adorno en Simon Boccanegra de Verdi en Viena.

Y después de su debut en el Met, volverá a ser un visitante frecuente en la ópera de Nueva York. Peter Gelb, el gerente general de la compañía, lo llamó: "parte de una nueva ola de tenores poderosos... que esperamos se conviertan en los pilares del Met en el futuro".

A veces, a De Tommaso le resulta doloroso rechazar ofertas de nuevos papeles porque no se adaptan a su voz en su etapa actual. "Me siento como un caballo que está listo para correr, y cuando te llaman, puede ser un poco frustrante", dijo.

"Una de las palabras más importantes que tuve que aprender a decir es 'No'", dijo de Tommaso, como lo hizo cuando un teatro alemán le pidió que cantara Radames en Aida de Verdi. Simplemente les dijo: "Es demasiado pronto".

Dice que también es demasiado temprano para el pináculo del repertorio de tenor de Verdi, el papel principal en Otello. Es su sueño abordarlo en quizás de cinco a 10 años.

Pero con moderación. "Estos pedacitos de carne, sólo pueden soportar castigo por un tiempo", dijo señalando sus cuerdas vocales. "Y si estás cantando los papeles más dramáticos como Otello, no puedes seguir así para siempre. Me gustaría cantar hasta que tenga 55 o 60 años".

Con todas las presiones de una floreciente carrera internacional, de Tommaso todavía se maravilla con las oportunidades que se le presentan.

"¡Qué trabajo tengo!", dijo. "Simplemente, dar la vuelta al mundo a lugares como Santa Fe, uno de los lugares más hermosos en los que he estado". Recitó la lista de lugares donde se presentó este verano: Verona, Italia; Verbier, Suiza; Peralada, España.

En Santa Fe, de Tommaso ha pasado gran parte de su tiempo jugando golf entre ensayos y presentaciones.

"No soy muy bueno, pero la razón por la que me gusta es que mi vida es muy agitada, y cuando juegas al golf no puedes pensar en nada más que en golpear esa pelota", dijo. "Todo lo demás pasa a un segundo plano durante las tres horas".

Con una agenda tan apretada, de Tommaso dijo que su mánager tiene que recordarle que necesita tomarse vacaciones ocasionales. "Después de cinco o seis días me pican los pies", dijo.

Aunque se las arregló para apartar tiempo para su boda el próximo mes con la soprano Alexandra Oomens, quien fue su compañera de estudios en la Real Academia.

Viajarán a Mauricio para su luna de miel, pero incluso esos planes se han modificado para adaptarse a su ajetreada carrera.

"Originalmente, íbamos a ir por dos semanas", dijo. "Pero luego conseguí un trabajo, así que sólo vamos por 10 días".

FUENTE: AP