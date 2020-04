"The Infiltrators", la osadía de activistas en centros de detención de ICE

The Infiltrators, escrito por Alex Rivera y Aldo Velasco, toma como una de las figuras central al caso del argentino Claudio Rojas, quien fuera arrestado una mañana en su casa donde vivía con su esposa e hijos. Pero también muestra la valentía e idealismo de jóvenes que, por ayudar a desconocidos, arriesgan su propia estadía en EEUU al penetrar las instalaciones federales de detención de ICE.

Marcos Saavedra, Viridiana Martínez y Mohammad Abdollahi fueron los tres jóvenes infiltrados que desafiaron a las autoridades migratorias en 2012.

El actor Maynor Alavarado narra la historia del mexicano Marcos Saavedra, joven indocumentado de 22 años e integrante del National Immigrant Youth Alliance (NIYA), un grupo radical conformado por estudiantes conocidos como los Dreamer, que se dedica a frenar las deportaciones.

Por otro lado, el movimiento estudiantil Dreamer aboga por el derecho a permanecer en EEUU de jóvenes estudiantes que llegaron al país siendo menores de edad. Por ende, argumentan que ya asimilados a la sociedad estadounidense, no podrían adaptarse a la vida en sus países de origen.

“Todo el mundo necesita un plan. Eso me decía mi madre mientras me cargaba cruzando la frontera hacia el norte. Tengo 22 años y aun soy indocumentado, ilegal, no importa como se llame, solo son sinónimos de la palabra miedo. Crecí sabiendo que cualquiera de nosotros: mi mamá, mi papá o mis hermanas, podía ser secuestrado por el gobierno”, recuerda Saavedra en la voz de Alvarado, antes de infiltrarse. Así arranca el docu-thriller cuya realización tardó siete años y transcurrió entre el primer mandato de Obama y la actual administración de Trump.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el codirector y coescritor de la pieza, Alex Rivera, para conocer su propósito detrás de esta producción, que tuvo su estreno mundial el pasado año en el Sundance Film Festival, donde se le otorgaron los premios Next Innovator y el Audience Awards. El estreno en la Florida se realizó en el Festival de Cine de Miami en 2019. Además, tras el reconocimiento en Sundance, el guion de la película será adaptado a una serie de televisión.

¿Qué te motivó a realizar, junto con Cristina Ibarra, este documental sobre esos casos de inmigrantes indocumentados?

Ambos tenemos familiares inmigrantes, algunos indocumentados, otros no. Como cineasta, a menudo, nos sentimos frustrados por la imagen del inmigrante en la sociedad. Por un lado, son vistos como “delincuentes” que cruzan la frontera. Y por otro como “víctimas” del duro sistema estadounidense. Quisimos presentar una tercera visión: los inmigrantes como visionarios inteligentes y estratégicos que luchan por sus familias y ayudan a mostrar una mejor versión de los EEUU. The Infiltrators cuenta la dramática historia de inmigrantes en acción, luchando. Eso es lo que necesitamos ahora.

¿Con cuál de esos casos te identificaste más? ¿Por qué?

Es difícil, siendo ciudadano estadounidense, lograr identificarse con esa realidad o entender de lleno lo que vive un inmigrante indocumentado. Sí nos conmovió mucho el caso de Claudio Rojas. Nuestra sociedad atraviesa una fase oscura en la que se castiga al inmigrante por desear lo más básico y elemental del ser humano: trabajar, estar con su familia y ser libre.

¿Qué tiempo tardó la grabación del documental? ¿Cuáles obstáculos enfrentaron para materializarlo?

Trabajamos en la película durante unos siete años. Una vez que decidimos que esta historia sería contada como un “híbrido”, enfrentamos innumerables obstáculos, creativos, logísticos, financieros. Por ejemplo, porque la película usa el estilo documental para contar la historia fuera del centro de detención, pero cuenta lo ocurrido adentro a través de una recreación. Tuvimos que filmar los elementos documentales y luego editarlos, antes de escribir el guion de las recreaciones. Así que estábamos profundamente inmersos al mismo tiempo en la edición y en el guión. Eso fue un desafío.

¿Qué se ha sabido hasta hoy sobre el caso de Claudio Rojas y el de Marco Saavedra?

Trágicamente, Claudio Rojas fue deportado a Argentina el año pasado. Aparentemente, fue blanco de ICE por su activismo. Hay un patrón de ICE en los últimos años enfocado específicamente en inmigrantes que se pronuncian sobre la deportación acelerada. Esta es una realidad inquietante y posiblemente ilegal. Los inmigrantes como Claudio, que se arriesgan a decir la verdad sobre lo que está sucediendo en los centros de detención, son "denunciantes" que ayudan a nuestra sociedad. Y deben ser protegidos, no castigados. Esperamos que la próxima administración haga lo correcto y traiga a Claudio de regreso a los EEUU para estar con su familia.

El caso de Marco Saavedra aún está pendiente. Él está en Nueva York trabajando con su familia.

¿Qué se le pudiera añadir a la serie de televisión que se hará del documental?

Cada centro de detención es como una caja llena de cientos de historias de lucha, amor, pérdida y sueños. Esperamos que la serie de televisión sea una forma de explorar muchas de esas historias. Necesitamos escucharlas en medio de nuestra realidad política actual. Además, esperamos que haya espacio para explorar el "negocio" de la detención. El hecho de que estos centros de detención son negocios con fines de lucro, que tienen un interés financiero en detener a la mayor cantidad de personas posible, durante el mayor tiempo posible. Esa es una realidad inquietante que solo pudimos explorar un poco en la película The Infiltrators.

El documental llegará a algunos cines del sur de la Florida en condiciones especiales debido a la pandemia del coronavirus, ¿crees que la historia sea aún más relevante en estos tiempos? ¿ Por qué?

Sí lo es. Ya está claro que el gobierno actual va a usar el virus como excusa para castigar y controlar aún más a los inmigrantes. Podemos ver eso en la reciente "prohibición temporal" de la inmigración. Deberíamos luchar contra el virus, no contra los inmigrantes. El futuro de EEUU estará determinado por una batalla de sueños: por un lado, hay personas que sueñan con los muros fronterizos, y pronto sabremos acerca de las "bio-fronteras". Pero también hay soñadores como The Infiltrators que imaginan un mundo de libertad y dignidad para todos. Espero que esa visión triunfe al final.

¿Cuál será tu próximo proyecto una vez se puedan retomar las grabaciones?

Todavía no puedo anunciar los detalles, pero estoy trabajando con un estudio en Hollywood para relanzar una historia de un clásico superhéroe latino. The Infiltrators fue una buena práctica que me preparó para eso.

Para acceder a la muestra online de The Infiltrators, visite la sala virtual del Coral Gables Cinema http://www.gablescinema.com/programs/virtual-screening-room/, la del Savor Cinema, Ft. Lauderdale https://www.fliff.com/ o la del O Cinema South Beach https://www.o-cinema.org/venue/virtual-cinema/.

La compra del boleto virtual por 12 dólares le dará acceso a la transmisión de la película durante 72 horas. El filme tiene una duración de una hora y media.