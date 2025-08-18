lunes 18  de  agosto 2025
CELEBRIDADES

Tom Cruise rechaza ir a los Kennedy Honors de Donald Trump

Mientras declina este homenaje, Tom Cruise se prepara para recibir un Oscar honorífico durante los Governors Awards 2025

El actor Tom Cruise habla durante la presentación CinemaCon 2025 de Paramount Pictures en Las Vegas. &nbsp;

El actor Tom Cruise habla durante la presentación CinemaCon 2025 de Paramount Pictures en Las Vegas.

 

AFP
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El actor Tom Cruise ha rechazado una invitación para recibir uno de los prestigiosos Kennedy Center Honors, reconocimiento que este año será entregado directamente bajo la conducción del presidente Donald Trump.

De acuerdo con fuentes cercanas, la decisión del protagonista de Top Gun y Misión Imposible se justificó en un conflicto de agenda, aunque el silencio de sus representantes y la ausencia de mayores explicaciones han abierto la puerta a múltiples interpretaciones.

Lee además
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.
MÚSICA

Taylor Swift lanza colección de vinilos “Shiny Bug” previo a "The Life of a Showgirl"
Lina Teresa Luaces y Lili Estefan asisten a la 25.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024 en Miami, Florida.  
FAMOSOS

Lili Estefan responde a críticas del régimen cubano hacia su hija

La edición número 48 de los Kennedy Center Honors contará con figuras como Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, George Strait, Michael Crawford y la legendaria banda KISS entre los homenajeados.

A diferencia de años anteriores, el propio Trump fue quien anunció la lista y confirmó que será él mismo el anfitrión de la ceremonia, rompiendo con la tradición de que el reconocimiento se difunda mediante un comunicado oficial. Según sus propias palabras, el mandatario estuvo en un 98 % involucrado en la selección de los artistas.

Cruise figuraba como uno de los invitados especiales de la gala, pero su ausencia ya es un hecho confirmado. Aunque oficialmente se habla de problemas de calendario, la decisión ocurre en medio de un ambiente de fuerte politización dentro del Kennedy Center, lo que ha alimentado conjeturas sobre una posible postura del actor frente a la administración Trump.

En redes sociales y en la prensa especializada se ha señalado que, más allá de los compromisos profesionales, la negativa de Cruise podría interpretarse como un gesto simbólico.

Reestructuración

Bajo la gestión de Trump, el Kennedy Center ha sufrido un proceso de reestructuración que incluyó cambios en el consejo directivo, renuncias de artistas reconocidos y la cancelación de producciones teatrales y musicales acusadas de promover contenido woke.

Esa dinámica ha generado un choque cultural dentro de la institución, tradicionalmente considerada un espacio de pluralidad artística. En ese marco, la ausencia de Cruise no pasa desapercibida, pues se trata de una de las estrellas más influyentes y taquilleras de Hollywood.

Mientras declina este homenaje, Tom Cruise se prepara para recibir un Oscar honorífico durante los Governors Awards 2025, programados para noviembre. Este galardón, concedido por la Academia de Hollywood, destacará su extensa trayectoria, que incluye éxitos de taquilla, nominaciones al Oscar y un legado como uno de los grandes íconos del cine contemporáneo.

La gala de este año se llevará a cabo en Washington D.C. con la expectativa de reunir a grandes figuras del espectáculo y, al mismo tiempo, bajo la mirada crítica de sectores que cuestionan el manejo político de Trump sobre el Kennedy Center.

Temas
Te puede interesar

Jaze comparte detalles del álbum "Quizá no es para tanto"

El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge y reubican a dos familias en Windsor

Congreso honra el legado del expedicionista Miguel de la Quadra-Salcedo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alerta Amber para Aizon Turner y Akachi Turner. 
URGENTE

Florida: Emiten Alerta AMBER por dos menores desaparecidos

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto

El gobernador de Texas Greg Abbott.
TEXAS

Demócratas en desacato regresan en medio de pugna por mapa electoral