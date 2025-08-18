Tom Cruise rechaza ir a los Kennedy Honors de Donald Trump

El actor Tom Cruise habla durante la presentación CinemaCon 2025 de Paramount Pictures en Las Vegas.

MIAMI.- El actor Tom Cruise ha rechazado una invitación para recibir uno de los prestigiosos Kennedy Center Honors, reconocimiento que este año será entregado directamente bajo la conducción del presidente Donald Trump .

De acuerdo con fuentes cercanas, la decisión del protagonista de Top Gun y Misión Imposible se justificó en un conflicto de agenda, aunque el silencio de sus representantes y la ausencia de mayores explicaciones han abierto la puerta a múltiples interpretaciones.

La edición número 48 de los Kennedy Center Honors contará con figuras como Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, George Strait, Michael Crawford y la legendaria banda KISS entre los homenajeados.

A diferencia de años anteriores, el propio Trump fue quien anunció la lista y confirmó que será él mismo el anfitrión de la ceremonia, rompiendo con la tradición de que el reconocimiento se difunda mediante un comunicado oficial. Según sus propias palabras, el mandatario estuvo en un 98 % involucrado en la selección de los artistas.

Cruise figuraba como uno de los invitados especiales de la gala, pero su ausencia ya es un hecho confirmado. Aunque oficialmente se habla de problemas de calendario, la decisión ocurre en medio de un ambiente de fuerte politización dentro del Kennedy Center, lo que ha alimentado conjeturas sobre una posible postura del actor frente a la administración Trump.

En redes sociales y en la prensa especializada se ha señalado que, más allá de los compromisos profesionales, la negativa de Cruise podría interpretarse como un gesto simbólico.

Reestructuración

Bajo la gestión de Trump, el Kennedy Center ha sufrido un proceso de reestructuración que incluyó cambios en el consejo directivo, renuncias de artistas reconocidos y la cancelación de producciones teatrales y musicales acusadas de promover contenido woke.

Esa dinámica ha generado un choque cultural dentro de la institución, tradicionalmente considerada un espacio de pluralidad artística. En ese marco, la ausencia de Cruise no pasa desapercibida, pues se trata de una de las estrellas más influyentes y taquilleras de Hollywood.

Mientras declina este homenaje, Tom Cruise se prepara para recibir un Oscar honorífico durante los Governors Awards 2025, programados para noviembre. Este galardón, concedido por la Academia de Hollywood, destacará su extensa trayectoria, que incluye éxitos de taquilla, nominaciones al Oscar y un legado como uno de los grandes íconos del cine contemporáneo.

La gala de este año se llevará a cabo en Washington D.C. con la expectativa de reunir a grandes figuras del espectáculo y, al mismo tiempo, bajo la mirada crítica de sectores que cuestionan el manejo político de Trump sobre el Kennedy Center.