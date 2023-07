Tom Holland se sincera sobre su adicción al alcohol

MIAMI.- El actor Tom Holland confesó durante una entrevista en el podcast On purpose de Jay Shetty lo complejo que fue darse cuenta de que tenía un problema con el alcohol , y cómo enfrentó esta circunstancia para que el vicio no se apoderara de su vida.

“Lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me dio mucho miedo”, recordó. “Me dije: tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol. Sentía que no podía ser sociable. Que no podía ir al bar y tomarme un refresco de limón. No podía salir a cenar. Realmente me estaba costando muchísimo”.

La situación lo llevó a considerar dejar la bebida durante las primeras semanas del año; pero en febrero quiso prolongarlo un mes más. "Simplemente me dije a mí mismo: ¿por qué? ¿por qué estoy esclavizado a esta bebida? ¿por qué me obsesiona tanto la idea de beber?”.

Culminado el mes, Holland se impuso una nueva meta: llegar al 1 de junio, día de su cumpleaños, sin beber. Aunque fue un gran reto, aseguró que la decisión lo hizo feliz.

“Era más feliz que nunca. Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas. Las cosas que iban mal en los rodajes, que normalmente me molestarían, podía tomarlas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano, más en forma”, señaló.

Igualmente, el protagonista de Spider-Man aseguró que tras superar el problema, no le da vergüenza reconocer que fue un adicto. “Me alegra decirlo: era sin duda adicto al alcohol. No lo niego en absoluto”.

Su propósito también inspiró a su madre a mantenerse alejada de la bebida, y aseveró que ya no sigue la cultura del rugby, pues parte de su esencia es ver quién puede beber más.

