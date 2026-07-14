martes 14  de  julio 2026
CONTROVERSIA

Padre de Christian Nodal habla sobre supuesto conflicto con el cantante

El padre de Nodal mencionó que se encuentra en conversaciones sobre los derechos de la marca y que no está distanciado de su hijo

El cantautor mexicano Christian Nodal y la cantante mexico-estadounidense Ángela Aguilar asistien a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

El cantautor mexicano Christian Nodal y la cantante mexico-estadounidense Ángela Aguilar asistien a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Por mucho tiempo se ha especulado sobre un presunto conflicto entre Jaime González y su hijo Christian Nodal, quien aparentemente inició un proceso legal para hacerse con el control de su carrera, puesto que la marca Christian Nodal está a nombre del progenitor.

Sin embargo, ni el artista ni el representante han abordado la situación ante los medios de comunicación.

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Recientemente, González abordó el tema, luego de que fuera preguntado por medios de comunicación.

“Tenemos un contrato pero pues yo no puedo hablar, mis abogados se encargan de eso, y, nada, estamos tranquilos”, aseveró el hombre, según señaló el programa Despierta América de Univision.

Presunto conflicto

No obstante, señaló que no existe ningún problema vinculado al dinero. “Yo siempre he pagado desde que lo hice desde cero, temas de dinero no tenemos. Yo jamás me he quedado con nada que no es mío”.

Además expuso que los derechos del nombre siempre los ha tenido su hijo, y que él solo es: "inversionista y soy el creador de la carrera, y Christian siempre lo ha sabido eso".

Ante esto, un periodista le preguntó si le regresaría los derechos del nombre e imagen, a lo que González respondió: "Estamos en eso, estamos en pláticas".

Por último, desmintió estar distanciado del intérprete.

“Hablé con él hace dos días. Lo que pasa es que yo tengo más proyectos y ya no estoy tan cerca como estábamos al principio. Él está más maduro, no ocupa que lo esté cuidando como cuando estaba más pequeño”.

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