miércoles 13  de  mayo 2026
MÚSICA

Andrés Cepeda culmina su gira "Bogotá" en EEUU: "La migración es parte del crecimiento"

El cantante colombiano Andrés Cepeda cierra estas semanas en Estados Unidos la gira Bogotá, que le ha llevado por toda América y Europa en los dos últimos años

El cantante colombiano Andrés Cepeda.&nbsp;

El cantante colombiano Andrés Cepeda. 

EFE

NUEVA YORK.- El cantante colombiano Andrés Cepeda cierra estas semanas en Estados Unidos la gira 'Bogotá', que le ha llevado por toda América y Europa en los dos últimos años, y reivindica en una entrevista con EFE el peso de la cultura latina en este paíls: "Aquí la migración es parte del crecimiento".

"Es un momento importante para hacer visible nuestra cultura latina y demostrar que la migración en Estados Unidos también forma parte del crecimiento de la sociedad, además de los aportes culturales relevantes que los migrantes pueden hacer a un país como este", expresó Cepeda antes de su concierto en el Beacon Theatre de Nueva York este miércoles.

Lee además
Beyoncé acepta el premio Álbum del Año por Cowboy Carter en el escenario durante la 67.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 
MÚSICA

Sony Music compra catálogo musical que incluye éxitos de Beyoncé y Leonard Cohen
PATRIMONIO

Informe parlamentario afirma que el Louvre descuidó su seguridad

El robo en octubre de una serie de joyas de la Corona del siglo XIX, valoradas en más de 100 millones de dólares, conmocionó a Francia

Andrés Cepeda Cediel (Bogotá, 1973) se encuentra de gira por Estados Unidos durante este mayo, donde ofrecerá catorce actuaciones en ciudades como Chicago, Boston, Nueva York, Washington DC, Atlanta, Miami, San Francisco, Seattle o Denver, entre otras.

Un álbum lleno de éxitos

"Esta gira lleva el nombre de mi álbum más reciente, y para mí tiene un significado especial. Le dedico todas las canciones a mi ciudad y hablo de todas las historias que tengo enredadas en sus calles, sus parques y los sitios donde he vivido la mayor parte de mi vida", relata.

Las canciones favoritas de Cepeda del álbum son 'Bogotá', que pone el nombre al disco, y 'El café', pues las dos "hablan de la ciudad y las primeras experiencias como músico y como ser humano".

El álbúm 'Bogotá' recibió tres nominaciones en los premios Latin Grammy 2025 (mejor canción pop, canción del año y ganó el premio en el ámbito de mejor álbum pop tradicional).

"A mí me estimula cada vez que recibo una nominación y no deja de ser emocionante como la primera vez", explica el colombiano, ganador de cinco estatuillas y con hasta 16 nominaciones.

Embajador de Bogotá

"Creo que el solo hecho de ser exponentes culturales de una región, de un país, te convierte en ese embajador. Y me siento muy orgulloso", afirma Cepeda.

Para el colombiano, hay muchas ciudades que se hacen famosas por lo que se escribe de ellas: "Cuando empecé a hacer el álbum, recordaba a esos novelistas, autores de música o compositores mediante los cuales he sido capaz de conocer ciudades que luego visité".

"La primera vez que supe sobre París, Nueva York o Madrid lo hice a través de otros artistas. Después pude conocerlas de primera mano y contrastar esa imagen que tenía gracias a la obra de alguien", explica.

Por tanto, "me parecía interesante que la gente que escuchase mi disco también se asomara a lo que es mi visión de Bogotá, porque mi intención es presentarles mi ciudad a personas de otras partes del mundo", sugiere.

Cepeda se mostró también agradecido por el apoyo que recibe en sus conciertos por parte no solo de latinos, sino también de locales:

"Esa persona que emigró de Colombia hace 20, 15, 10 o 5 años lleva a su pareja, a su familia o a sus amigos al concierto y los hace parte de ese proceso que crece cada año. Y es bonito ver cómo ese público latino que nos acompaña comparte cada vez más estos espectáculos con nuevos asistentes estadounidenses", reflexionó el cantante.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Maluma ofrece concierto gratuito en Medellín para presentar nuevo álbum

Karol G honrada con Premio Internacional de Excelencia Artística en los AMAs

Muere Donald Gibb, actor de "La venganza de los nerds", a los 71 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de Estados Unoidos Marco Rubio.
ENCUENTRO HISTóRICO

Rubio viaja junto a Trump hacia Pekín con cambio en su nombre hecho por China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), y el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue (centro-derecha), acompañados por el vicepresidente de China, Han Zheng (derecha), son recibidos por jóvenes chinos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín el 13 de mayo de 2026. 
DIPLOMACIA

Trump llega a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping

Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema 51º estado
POLÍTICA

Trump publica la imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de EEUU: "Estado 51"

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, se prepara para testificar ante el Comité de Asignaciones del Senado sobre la solicitud de presupuesto del año fiscal 2027 en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en el Capitolio el 12 de mayo de 2026 en Washington, DC. 
EEUU

Secretario de Guerra afirma que Cuba representa amenaza para la seguridad nacional de EEUU

Las estafas afectan por igual a todas las generaciones.
EEUU

FBI advierte sobre aumento de estafas por teléfono, internet y redes sociales

Te puede interesar

Imagen de uno de los pasillos con mercancías de un mercado de la cadena Walmart.
economía

Inflación mayorista en EEUU sube un 1,4% en abril

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), y el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue (centro-derecha), acompañados por el vicepresidente de China, Han Zheng (derecha), son recibidos por jóvenes chinos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín el 13 de mayo de 2026. 
DIPLOMACIA

Trump llega a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping

En esta foto de archivo tomada el 28 de enero de 2018, los trofeos de los Grammy se encuentran en la sala de prensa durante la 60 entrega anual de los premios en Nueva York. 
PREMIOS

Anuncian fecha de celebración de los Grammy 2027

El Hard Rock Stadium será el epicentro del deporte en el sur de la Florida.
FÚTBOL

Mundial 2026: Miami en vilo por baja venta de entradas y hoteles

La exalcaldesa demócrata de Arcadia, ciudad californiana, se enfrenta a 10 años de prisión por ser una espía encubierta para China.
ESPIONAJE

Una alcaldesa en California es acusada de ser agente de China