jueves 13  de  noviembre 2025
MÚSICA

Academia Latina de la Grabación honra a Raphael con el premio Persona del Año

El rey de la balada, con clásicos como Como yo te amo, Raphael aconsejó a los artistas a abrazar "más romanticismo y un poquito menos ritmo"

El homenajeado Raphael actúa en el escenario durante la ceremonia de la Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación, que honra a Raphael, el 12 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.&nbsp;

AFP/Monica Schipper/Vía Getty Images

LAS VEGAS.- La leyenda de la música hispana, Raphael, celebró sus más de seis décadas de carrera homenajeado con un emotivo tributo de la Academia Latina de la Grabación, que este miércoles lo declaró la Persona del Año, en Las Vegas.

Figuras como Enrique Bunbury, Marco Antonio Solís, Fito Páez y Susana Baca aterrizaron en la Ciudad del Pecado para cantarle al Ruiseñor de Linares, así como las voces emergentes Elena Rose e Iván Cornejo, entre otros, en una muestra de cómo el español influenció generaciones y ritmos.

Lee además
Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.
MÚSICA

Latin Grammy regresan a Las Vegas con Bad Bunny al frente
Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, habla en el escenario durante la 26.ª ceremonia anual de entrega de los Premios Latin Grammy en el Mandalay Bay Convention Center el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
PREMIOS

Todo lo que debes saber sobre los Latin Grammy 2025

Emocionado y con su distintiva sonrisa, Raphael, de 82 años, desfiló en la alfombra roja del Centro de Convenciones del Mandala Bay con un consejo para los nuevos talentos.

"Hay que hacer las cosas con un poquito más de paciencia que todo te va a llegar", expresó el intérprete de Mi gran noche.

El rey de la balada, con clásicos como Como yo te amo, Raphael aconsejó a los artistas a abrazar "más romanticismo y un poquito menos ritmo", en busca de éxitos menos efímeros.

"Es que con el ritmo pasan en seguida", sonrió el también actor.

"Pasión, entrega"

Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, dijo que el estilo característico de Raphael fue justamente uno de los desafíos para rendirle tributo.

"Cuando empezamos a revisar los arreglos y empezamos además a revisar sus interpretaciones son tan él, son tan basadas en su persona, en su histrionismo que es todo un reto armarlo (el homenaje)", dijo a AFP.

Los artistas invitados al tradicional evento que forma parte de la semana de los Grammy Latinos no escondieron sus nervios de cantarle al divo español.

El roquero Enrique Bunbury, quien interpretó Yo soy aquel, confesó estar nervioso de subirse al escenario.

"No sé los demás, pero yo seguro que lo voy a hacer peor de lo que lo haces. Entonces, bueno, saber que lo voy a hacer peor delante de él pues me da un poco de vergüenza", contó a AFP el exvocalista de Héroes del Silencio.

"Podemos homenajearle, pero no nos podemos comparar", agregó el músico.

La española Rozalén resaltó la influencia del cantante y su vigencia.

Su legado "forma parte de nuestra historia", dijo.

"Esta pasión, esta entrega tan, tan suya, de hacerse suya la canción y decir el texto y la melodía como si se acabara el mundo. Creo que a todos nos ha quedado ahí, en nuestro imaginario", comentó la cantautora Silvia Pérez Cruz.

Ya la revelación del regional mexicano Iván Cornejo, de 21 años, lo describió como una fuente de inspiración dada su conexión en escena.

"Noto una similaridad de los conciertos de sus fans, como conectan con la letra y las melodías. Hay algo súper único (que) es su música", dijo el californiano.

Para Elena Rose, nueva cara del pop y quien entonó En carne viva junto a David Bisbal, el legado de Raphael es su "rebeldía con causa".

"(Es) de esas almas que dicen yo soy esto, yo voy a sentir sin miedo, voy a decir lo que siento y voy a ser yo, pase lo que pase. Eso yo creo que es una de las cosas que inclusive me identifican a mí", comentó la artista.

La Academia Latina de la Grabación continuará su celebración a la música latina con la 26ª edición de los Grammy Latinos este jueves, también en Las Vegas.

FUENTE: AFP

