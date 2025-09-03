Travis Kelce revela que propuesta a Taylor Swift no fue cómo imaginó

Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida.

MIAMI.- Travis Kelce se ha sincerado sobre la propuesta de matrimonio que le hizo a Taylor Swift . El tight end de los Kansas City Chiefs confesó en el podcast New Heights, el cual presenta junto a su hermano Jason Kelce, que alguna vez imaginó cómo se le declararía al amor de su vida y fue totalmente diferente a lo que ocurrió semanas atrás.

"Una vez pensé que lo haría en el agua", dijo Kelce en el episodio del 3 de septiembre.

El deportista señaló que es importante que antes de realizar una propuesta se reflexione y busque una forma que sea del gusto de ambos y memorable, sin dejar que lo que otros hayan hecho o lo que suele verse en redes sociales influya o cause presión.

"Tienes que conocer a tu chica. Tienes que conocer a tu chica o a tu pareja. Tienes que conocerla". No puedes dejar que la forma en que lo hace otra persona te haga sentir que debes hacerlo de esa manera. Solo diría que conozcas a tu pareja, sepas para quién lo estás haciendo y hazlo por las razones correctas y todo lo demás será hermoso”, agregó.

Planificación

Durante el episodio, Travis agradeció a quienes se tomaron el tiempo de felicitarlos y desearles buenos deseos.

"Agradezco a todos los que me contactaron y enviaron algo, todas las publicaciones y todo el entusiasmo que ha generado. Ha sido muy divertido contarles a todos con quién voy a pasar el resto de mi vida".

Asimismo, dijo que se siente contento cada vez que recuerda que Taylor es su prometida. "Todavía me emociono".

Para apaciguar la ansiedad de muchos, Travis también aprovechó la oportunidad para compartir que la cantante y él están organizándose para iniciar con los preparativos de la boda.

A lo que su hermano bromeó: "Estoy deseando saber más sobre la planificación y todo lo que ocurrirá. Travis, estás a punto de embarcarte en la fase de planificación de la boda de una relación".

"Ese es el siguiente paso, sí, he oído hablar de eso", respondió Travis.