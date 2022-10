Travis Scott niega que le haya sido infiel a Kylie Jenner

"Una persona no invitada estaba sacando fotos a escondidas, lo que se suponía que era, un set cerrado mientras yo dirigía un video. Digo esto por última vez. No conozco a esta persona. Nunca he estado con ella. Así que por favor deja los juegos cibernéticos continuos y la narración ficticia", expresó el rapero y productor de 31 años.

La modelo respondió a la declaración de Travis Scott en un video publicado en sus historias de Instagram, acusándolo de mentir y engañar a Kylie Jenner.

"Decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo cuando definitivamente has estado conmigo, cuando todo el mundo te ha visto conmigo, cuando tengo fotos y videos tuyos conmigo, vamos", dijo.

Rojean Kar continuó: "Este día de San Valentín, te vi. Salí corriendo por la puerta y tenías a todas las chicas que conozco haciéndome estallar, como, 'Trav pregunta por ti, vuelve'. ¿Estamos fingiendo que eso no sucedió también? Como, vamos. Engañas a esa p**** todas las noches. Toda la ciudad lo ve".

Más tarde, Travis Scott publicó en sus historias de la mencionada red social una foto de una mesa de cena con el tema del Día de San Valentín, fechada el 14 de febrero: "Si no estabas en esta mesa el día V, entonces no estabas conmigo".

La influencer publicó la semana pasada un clip de la filmación del video en el que aparece el cantante, subtitulándola "Estoy dirigiendo obvi".

Según una captura de pantalla publicada por la revista Cosmopolitan, más tarde escribió en un comentario ahora eliminado: "Ni siquiera me di cuenta de que él estaba allí. Todos deben dejar de perpetuar esta m**rda".

La imagen también muestra que la modelo luego respondió a un usuario que mencionó a Kylie Jenner, diciendo: "Tal vez piensas en ella todo el día, pero seguro que no".

E! News se comunicó con los representantes de Rojean Kar, Travis Scott y Kylie Jenner para obtener más comentarios y no ha recibido respuesta.

Los rumores de romance sobre los dos surgieron por primera vez en 2019, y los usuarios especularon que su supuesta aventura fue el catalizador para que él y Kylie tomaran un descanso de su relación ese año. Ella negó los informes en sus Historias de IG en ese momento, mientras que una fuente cercana al rapero también dijo que "cualquier rumor de engaño es total y completamente falso".