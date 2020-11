Valeria Marín habla sobre su relación con Julián Gil

Con respecto a las interrogantes sobre un posible matrimonio o embarazo, Valeria Marín indicó que no está apresurada para ello.

"La verdad es que a veces no entiendo por qué se tiene la necesidad de apresurar procesos o momentos de la vida. Lo digo porque esta pregunta y la de tener hijos me la hacen mucho", respondió Marín de acuerdo a información recabada por el medio La Opinión.

Asimismo, Valeria Marín recalcó que la relación amorosa aún no ha cumplido un año. "Es una relación normal, llevamos menos de un año juntos, simplemente disfrutamos cada momento. Como cualquier relación, hasta ahí. Lo demás, el tiempo lo dirá. Es más, ni el mañana lo tenemos asegurado”, detalló Marín, quien hizo hincapié en que en estos momentos su prioridad no es ser madre. "No es algo en lo que piense ahorita. Quizás en un futuro. Si se da bien y si no, no pasa nada", dijo.

Desde que Julián Gil y Valeria Marín hicieron pública su relación, ambos han compartido con sus seguidores momentos que han vivido juntos como un reciente viaje que realizaron a Turquía.