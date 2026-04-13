Vargas Llosa es reconocido a título póstumo con Medalla de las Artes de Madrid

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa , una de las personalidades premiadas por CIAPE, posa el 17 de octubre de 2014 en Aix-en-Provence, sur de Francia, tras una rueda de prensa durante el festival literario La Fête du Livre.

MADRID.- El escritor Mario Vargas Llosa ha sido reconocido este lunes a título póstumo con la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid cuando se cumple el primer aniversario de su muerte en su Perú natal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado en la Real Casa de Correos, el reconocimiento.

El homenaje llega por su labor de creación literaria como "gigante" de las letras y referente cultural, y fue recogido su hijo, Álvaro Vargas Llosa.

La jefa del Ejecutivo madrileña ha reivindicado que pocos como él mantuvieron con tanta energía su compromiso con la escritura para hacerla "universal" encarnando "el valor de la inteligencia y la convicción de que escribir es, ante todo, una forma de pensar, de ordenar el mundo y de enfrentarse a él sin concesiones".

En concreto, ha ensalzado que reconocer una trayectoria como la suya es reafirmarse en unos valores sin los que no se entendería una sociedad "abierta, crítica, hispana y mestiza", pero, ante todo, libre.

"Su defensa del español y de la hispanidad le alejó siempre del nacionalismo. Creía en una comunidad global de ciudadanos libres e iguales", ha reivindicado Díaz Ayuso, quien ha ensalzado que el intelectual estaba convencido de que la cultura no podía existir sin libertad.

Así, ha indicado que su amor por la libertad y la justicia lo llevó "a romper con las cadenas, aunque le costara el odio de muchos compañeros de letras, temerosos de asumir el precio de rebelarse y romper con ellas", así como de "muchos políticos sectarios" porque era un liberal convencido "contra viento y marea".

Relación con Madrid

Madrid acogió a Vargas Llosa "sin condiciones y con los brazos abiertos" y él le regaló "una obra que ya forma parte" del patrimonio cultural del país.

"Esa idea de Madrid como lugar de encuentro no es sólo una inscripción, sino un proyecto político y moral, el de una sociedad que se construye desde la suma de la libertad individual y no desde la imposición", ha aseverado Ayuso frente a "entidades colectivistas".

Para el autor de obras tan relevantes como La ciudad y los perros, Madrid era y es "un lugar sin prejuicios y sin racismo", además de ser la ciudad "más cosmopolita" de Europa, tal y como señaló en varias ocasiones.

"Nuestro Premio Nobel escribió siempre en español, nuestro idioma más cercano, más preciso y capaz de expresar el mestizaje cultural de todos los hispanohablantes. Todas las variedades del español, añadió, se escuchan en las calles de Madrid", ha afirmado.

FUENTE: Europa Press