Vedette venezolana Diosa Canales confirma embarazo

"El público siempre ha sido importante para mí. Si quedaron con ganas de ver más, me lo pueden decir y yo los puedo complacer... todo este tiempo me he guardado para mostrarles lo más hermoso y valioso de mi vida de una manera diferente, divertida y profesional", escribió Diosa Canales en su primera publicación asociada a su embarazo.

Tras ello, la también modelo posó desnuda, junto a Sigiloso, y además publicó un video del making off de la sesión de fotos.

"Papi y yo te estamos esperando, hijo amado", comentó Diosa Canales.

"Sigo compartiendo los momentos más espectaculares de mi vida junto a ti, @sigicash".

Luego de la sesión fotográfica, finalmente Diosa Canales dedica un post para responder a aquellas personas que consideran que su embarazo es falso.

"¿Barriga de trapo o de goma?. Tantas cosas se dijeron de mí, pero me lo disfruté mucho. Son muy creativos y divertidos, tengo un público auténtico. Nunca se les olvide que jamás los dejaría mal... gracias a mi gente de Venezuela y a todos los medios de comunicación, los extraños muchísimo, pero sé que pronto nos volveremos a ver", expresó.