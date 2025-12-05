viernes 5  de  diciembre 2025
SUBASTA

Venden en Abu Dabi otro bolso de Jane Birkin por $2,8 millones de dólares

El primer prototipo fue subastado en julio por Sotheby's en París por casi 10 millones de dólares, convirtiéndose en el bolso más caro jamás rematado

Morgane Halimi, directora global de bolsos y moda en Sothebys, sostiene el bolso de Hermès Birkin Voyageur, que perteneció a la cantante y actriz británica Jane Birkin, antes de una subasta en el marco de la Semana del Coleccionista de Abu Dabi de Sothebys, que se celebrará en Abu Dabi el 5 de diciembre de 2025. &nbsp;

Morgane Halimi, directora global de bolsos y moda en Sotheby's, sostiene el bolso de Hermès "Birkin Voyageur", que perteneció a la cantante y actriz británica Jane Birkin, antes de una subasta en el marco de la "Semana del Coleccionista de Abu Dabi" de Sotheby's, que se celebrará en Abu Dabi el 5 de diciembre de 2025.

 

AFP/Fadel Senna

PARÍS.- Uno de los bolsos Birkin de Hermès que perteneció a la cantante y actriz Jane Birkin se subastó el viernes por 2,86 millones de dólares en Abu Dabi, meses después de la venta récord del prototipo original de la marca francesa, anunció la casa Sotheby's.

Hermès creó por primera vez el diseño para la artista británica en 1984, y desde entonces se convirtió en un clásico moderno.

Lee además
Durante la Segunda Guerra Mundial, el cuadro fue confiscado por los nazis, al igual que toda su colección, que incluía cinco obras de Renoir y una de Delacroix.
SUBASTA

Subastan cuadro de Renoir confiscado por los nazis en la II Guerra Mundial
Daddy Yankee antes de un partido entre los Colorado Rapids y el Inter Miami en el Estadio DRV PNK el 6 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida. 
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

El primer prototipo fue subastado en julio por Sotheby's en París por casi 10 millones de dólares, convirtiéndose en el bolso más caro jamás rematado.

El ejemplar del viernes, conocido como el Birkin Viajero, fue adjudicado por un precio seis veces superior a la estimación más alta (entre 230.000 y 430.000 dólares) a un comprador por teléfono tras "11 minutos de intensas pujas entre seis coleccionistas", precisó la casa de subastas a AFP.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Sotheby's (@sothebys)

Bolso Birkin

Este gran bolso negro de cuero, regalado en 2003 por Hermès a la artista fallecida en 2023, forma parte de los cuatro bolsos que la artista recibió después de haber vendido su prototipo emblemático en 1994 en beneficio de una asociación de lucha contra el sida.

Se distingue por sus detalles, incluida la nota manuscrita "Mi bolso Birkin que ha viajado conmigo por todo el mundo", que inspiró su apodo.

Fue subastado una primera vez en 2007 a beneficio de una asociación de defensa de los derechos humanos, y luego pasó a formar parte de una colección privada.

"Vender sus bolsos Birkin para recaudar fondos para obras benéficas que le importaban, después de varios años de uso, se convirtió en una tradición para Jane Birkin, y Hermès los reemplazaba cada vez", explicó Sotheby's.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

"Sinners" lidera nominaciones a los Critics Choice Awards

Justin Baldoni admite haber hablado con Blake Lively de su circuncisión

Guía para disfrutar de Miami Art Week 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.
EN FILIPINAS

Padre de Meghan Markle sufre amputación de pierna tras problemas de salud

Dr Jesús Sifontes en el momento del nacimiento de un bebé.   
ANÁLISIS

Los médicos no debemos jugar a ser Dios, somos seres humanos que salvamos vidas

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica

Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La modelo Clara Vegas se corona Miss Venezuela 2025

Te puede interesar

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

Por Estefani Brito
Una frasco de la denominada vacuna contra el COVID-19, que no inmunizó del virus.
REVELACIóN

La FDA reconoce muertes de niños por vacunas contra el COVID-19

El Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá
MEDIDAS

EEUU acelera preparativos para el Mundial 2026 con foco en seguridad y gestión de visas

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
INMIGRACIÓN ILEGAL

Florida impulsa nuevas medidas para impedir que inmigrantes irregulares accedan a programas estatales

El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA