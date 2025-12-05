Venden en Abu Dabi otro bolso de Jane Birkin por $2,8 millones de dólares

Morgane Halimi, directora global de bolsos y moda en Sotheby's, sostiene el bolso de Hermès "Birkin Voyageur", que perteneció a la cantante y actriz británica Jane Birkin, antes de una subasta en el marco de la "Semana del Coleccionista de Abu Dabi" de Sotheby's, que se celebrará en Abu Dabi el 5 de diciembre de 2025.

PARÍS.- Uno de los bolsos Birkin de Hermès que perteneció a la cantante y actriz Jane Birkin se subastó el viernes por 2,86 millones de dólares en Abu Dabi , meses después de la venta récord del prototipo original de la marca francesa, anunció la casa Sotheby's.

Hermès creó por primera vez el diseño para la artista británica en 1984, y desde entonces se convirtió en un clásico moderno.

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

SUBASTA Subastan cuadro de Renoir confiscado por los nazis en la II Guerra Mundial

El primer prototipo fue subastado en julio por Sotheby's en París por casi 10 millones de dólares, convirtiéndose en el bolso más caro jamás rematado.

El ejemplar del viernes, conocido como el Birkin Viajero, fue adjudicado por un precio seis veces superior a la estimación más alta (entre 230.000 y 430.000 dólares) a un comprador por teléfono tras "11 minutos de intensas pujas entre seis coleccionistas", precisó la casa de subastas a AFP.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sotheby's (@sothebys)

Bolso Birkin

Este gran bolso negro de cuero, regalado en 2003 por Hermès a la artista fallecida en 2023, forma parte de los cuatro bolsos que la artista recibió después de haber vendido su prototipo emblemático en 1994 en beneficio de una asociación de lucha contra el sida.

Se distingue por sus detalles, incluida la nota manuscrita "Mi bolso Birkin que ha viajado conmigo por todo el mundo", que inspiró su apodo.

Fue subastado una primera vez en 2007 a beneficio de una asociación de defensa de los derechos humanos, y luego pasó a formar parte de una colección privada.

"Vender sus bolsos Birkin para recaudar fondos para obras benéficas que le importaban, después de varios años de uso, se convirtió en una tradición para Jane Birkin, y Hermès los reemplazaba cada vez", explicó Sotheby's.

FUENTE: AFP