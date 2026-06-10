miércoles 10  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Venden mansión de la actriz Shannen Doherty a dos años de su muerte

Trascendió que hubo un posible margen de ganancias pues la actriz la adquirió en 2.56 millones de dólares y en 2018 invirtió en renovaciones tras quedar afectada por el incendio de Woolsey

La actriz estadounidense Shannen Doherty.&nbsp;

La actriz estadounidense Shannen Doherty. 

AFP/ Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La mansión en la que la actriz Shannen Doherty pasó sus últimos años de vida, una propiedad ubicada en Malibú, California, ha sido vendida por 7,65 millones de dólares, según informó TMZ.

El Daily Mail informó que la mansión de la protagonista de Beverly Hills 90210 ingresó al mercado en agosto de 2025, específicamente un año después de que la actriz falleciera tras una larga batalla contra el cáncer.

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Chris Cortazzo, amigo de la artista y quien se encargó de la gestión de la transacción, dijo al medio que el precio de la propiedad era, en principio, de 9,45 millones de dólares y que todos los ingresos de la compra serían destinados al patrimonio de que Doherty dejó.

No obstante, la casa fue retirada del mercado y posteriormente publicada con un costo de 8,25 millones de dólares.

Finalmente, la propiedad fue vendida por menos que esto, pero trascendió que hubo un posible margen de ganancias pues la actriz la adquirió en 2.56 millones de dólares y en 2018 invirtió en renovaciones tras quedar afectada por el incendio de Woolsey.

"El terreno consta de 5.400 pies cuadrados y ofrece vistas impresionantes del pintoresco Océano Pacífico que se encuentra cerca. Está rodeado de vegetación. La casa cuenta con un diseño moderno que se suaviza gracias a los pisos de roble, los techos con vigas de madera y las puertas antiguas. Está compuesta de sala, comedor, cocina y habitaciones", reseñó Univision.

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