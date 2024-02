Venezolana lanza el tema "Tell Me Where U-R" junto a Lil Chris

La cantante venezolana Luli MelaoGirl estrena el tema Tell Me Where U-R.

MIAMI.- La cantautora venezolana Luli MelaoGirl unió fuerzas con Lil Chris, uno de los talentos del género trap , para lanzar su nuevo tema Tell Me Where U-R”, disponible en YouTube y en todas las plataformas de música digital.

“La escribí hace más o menos como cinco años cuando vivía en Nueva York, es de mi autoría. Primero había hecho una versión completamente distinta, pero después la adecuamos una vez que me mudé a Venezuela y la mejoramos; como era un trap, yo quería a alguien de su gremio. Mis productores, Alejandro y Hernán, a través de un amigo de ellos, quien también es productor, nos presentaron a Lil Chris, quien reside en la ciudad de Los Ángeles, y desde ahí surgió la magia”, detalló la intérprete en un comunicado, al resaltar que la mezcla estuvo a cargo de Nacho Molino y la masterización en manos de Alex Psaroudakis.

Tell Me Where U-R marca un antes y un después en la carrera de la cantautora de Oye mami, ya que deja ver el crecimiento que ha tenido como artista. Es gracias a esta evolución que la también compositora se atrevió a experimentar con otros géneros, dejando, más que claro, que llegó a la industria para quedarse y dejar huella.

“Yo pienso que un artista debe ser integral. Lo importante es mantener una identidad; al final es arte. Amo todo tipo de música y me encanta experimentar”, comentó la venezolana.

El tema también cuenta con un videoclip grabado entre Caracas y Los Ángeles bajo la dirección y producción musical de Alejandro Gómez (El Profe Gomez Bass) y Hernán "Drumernan" Gómez, para la casa productora Trini Producciones. Ambos creativos tuvieron la idea de hacer algo diferente con escenas espaciales. En el audiovisual se proyecta todo el revuelo que causó la famosa llama violeta del amor.

Cabe destacar que esta es la producción audiovisual más ambiciosa que ha realizado Luli hasta ahora.

Así es como Tell Me Where U-R se convierte en la punta de lanza de todo lo que trae Luli MelaoGirl para el 2024. “¡Este año vamos con todo!. Sacaré mi álbum Supernova, el cual tendrá varias colaboraciones que, poco a poco, les estaré revelando”, finaliza Luli.