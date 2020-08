Venezolana Richelle Lehrer quiere refrescar las redes

En TikTok, Richelle Lehrer cuenta con más de 470 mil seguidores y 7.8 millones de likes, y se ha hecho viral en varias oportunidades, la más importante hasta el momento fue un video con globos que a la fecha suma 20.6 millones de vistas, 2.7 millones de likes, 17.6K comentarios y 120.2K de veces reenviado ese video en particular.

Richelle Lehrer, ganadora de la más reciente edición de los premios Estrellas Digitales en la ciudad de Miami ahora es nominada por la academia de los Premios Pepsi Music en la categoría de “Artista Digital Refrescante”.

“Me siento feliz por esta nominación, es muy gratificante que en mi país reconozcan mi trabajo y además, estar nominada con gente tan talentosa. Me encanta saber que me tomen en cuenta en unos premios tan importantes que llevo muchos años siguiendo, en los que además en años anteriores he participado en otra de mis facetas como lo es el baile; la iniciativa de que incluyan esta nominación por primera vez en estos premios me emociona porque significa que le están dando valor a nuestro trabajo y a los nuevos medios de comunicación, y que yo sea una de las que esté estrenando esta categoría me enorgullece”, comenta.

Richelle Lehrer es una artista integral que muestra su talento en varias facetas. A principios de año promocionó con éxito el tema “La Realeza” e hizo lo propio con “Tu mejor amiga” hace un año. También, ha trabajado para marcas como Coca Cola, Disney, DIRECTV, Bang Energy, entre otras, así como en exitosas producciones de canales de televisión como Univisión (fue senadora del programa República Deportiva, Premios Univisión Deporte, Premios Juventud), Nickelodeon ( en la serie Club57), Venevisión (Somos tu y yo, Miss Venezuela, Portadas, Sábado Sensacional), Televen (La Bomba, Vitrina) y ha sido bailarina de cantantes reconocidos como JBalvin, Prince Royce, Farruko, Reykon, Fonseca, Arcangel, Luis Coronel, Los últimos héroes, El Puma, entre otros.

Mientras aprovecha el tiempo en casa por la cuarentena, Richelle Lehrer sigue creando y buscando conectar con más y más personas a través de las redes sociales. Entre sus planes próximos figuran crear contenido para seguir dibujando sonrisas en quienes lo disfrutan, escribir nuevas canciones para próximas producciones.

Alista un proyecto digital que no tiene nada que ver con lo que ha hecho anteriormente y pronto lo dará a conocer. Además, materializará un proyecto llamado “Risa”, que aborda la filosofía de vida que tiene junto a su esposo Samuel Szomstein.