viernes 17  de  octubre 2025
MODA

Véronique Nichanian deja Hermès tras 37 años al frente de la línea masculina

Contratada por Jean-Louis Dumas, presidente del grupo Hermès de 1978 a 2006, en 1988, la diseñadora construyó a lo largo de las décadas un estilo contemporáneo

Colección masculina de invierno 2025 creada por Véronique Nichanian.

Colección masculina de invierno 2025 creada por Véronique Nichanian.

Captura de pantalla/Instagram/@hermes

PARÍS.- Tras 37 años como responsable artística de la línea masculina de Hermès, la estilista francesa Véronique Nichanian presentará en enero su último desfile para la prestigiosa marca, indicó el viernes la casa.

"Con mucha emoción presentaremos la última colección de Véronique Nichanian, directora artística del universo masculino de Hermès, el sábado 24 de enero de 2026 durante la Semana de la Moda parisina otoño-invierno 2026-2027", precisó Hermès en un comunicado enviado a AFP, confirmando una información revelada por el diario Le Figaro.

Lee además
La supermodelo Tyra Banks 
CELEBRIDADES

Tyra Banks aclara razones de ausencia en el Victoria's Secret Fashion Show
En esta foto de archivo tomada el 11 de abril de 2021, el príncipe Andrés, duque de York, asiste al servicio dominical en la Capilla Real de Todos los Santos en Windsor, Inglaterra. Un juez de Nueva York rechazó este miércoles la petición del monarca de desestimar la denuncia de agresiones sexuales.
REALEZA

Príncipe Andrés renuncia a títulos reales tras resurgimiento de caso Epstein
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Hermès (@hermes)

"Es hora de pasar el testigo", admitió al periódico francés la diseñadora de 71 años, que asegura tener aún 'ideas', pero dice querer dedicar más tiempo a sí misma. Quiere, dice, 'cumplir un sueño' que acaricia desde hace mucho tiempo: pasar varios meses en Japón.

"Estoy muy orgullosa de haber creado lo que yo llamo 'prendas objeto', prendas transformables, reversibles, que te acompañan en la vida", afirmó Nichanian. "La moda masculina ha sido para mí un formidable campo de expresión".

Recorrido con la marca

Contratada por Jean-Louis Dumas, presidente del grupo Hermès de 1978 a 2006, en 1988 cuando estaba en Cerruti, la diseñadora construyó a lo largo de las décadas "un estilo contemporáneo, en una reinvención permanente de la prenda y sus usos, y a través de una investigación constante sobre los materiales, el saber hacer y el color", afirmó la marca.

Según Le Figaro, la persona que la sustituirá se dará a conocer en los próximos días.

La línea femenina en Hermès está a cargo de Nadège Vanhée-Cybulski desde 2014.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Hermès (@hermes)

En un contexto en que el mercado del lujo enfrenta retos económicos y comerciales, Hermès, en cambio, no está en crisis. La marca, cuyas ventas no dejan de crecer, vio aumentar su facturación en más de un 7% en el primer semestre de 2025, hasta alcanzar los 8.000 millones de euros.

En estas circunstancias, el director del grupo de lujo, Axel Dumas, mencionó la posibilidad de lanzarse a la alta costura en 2026 o 2027.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Emilio Estefan celebra ingreso al Salón de la Fama de HACR

La Oreja de Van Gogh anuncia gira por España en 2026

Hailey Bieber aborda rumores de rivalidad con Selena Gómez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exsecretario de Seguridad Nacional John Bolton 
JUSTICIA

Fiscalía federal inculpa a John Bolton, exsesor de Seguridad Nacional

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca.
FINANZAS

Déficit presupuestario de EEUU cae 2% en cinco meses, gracias a aranceles

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela
DICTADURAS

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA
OPINIÓN

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA

Te puede interesar

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
NARCOTRÁFICO

Trump dice que Maduro ofreció "de todo" para evitar escalada y anuncia ataque contra submarino

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
RECONOCIMIENTO

Trump asegura que Marco Rubio pasa a la historia como el mejor secretario de Estado de EEUU

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Atardecer en Fisher Island, Florida.
EL MAPA DEL LUJO

Fisher Island, el código postal más caro de EEUU en 2025

El exsecretario de seguridad nacional John Bolton
PROCESO JUDICIAL

Exasesor de seguridad nacional John Bolton se declara no culpable de 18 cargos federales