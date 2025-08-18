Victoria Beckham se sincera sobre problemas de imagen corporal

Victoria Beckham desfilará el 30 de septiembre en la Semana de la Moda de París.

MIAMI.- Victoria Beckham abrirá como nunca antes su corazón en un nuevo documental producido por Netflix , donde hablará de los problemas de imagen corporal y las complicadas relaciones con la comida que ha enfrentado a lo largo de su vida. El estreno de la serie está previsto para septiembre de este año y promete mostrar una faceta vulnerable y desconocida de la ex Spice Girl.

En la producción, la diseñadora de moda revela que la presión mediática de los años 90 y 2000 marcó profundamente su autoestima. Entre los momentos más impactantes que recoge el documental, se incluye el episodio televisivo en el que un presentador la obligó a pesarse en vivo poco después de haber dado a luz, una experiencia que, según confiesa, intensificó sus inseguridades.

Además de abordar estos temas íntimos, la serie recorre su evolución desde Posh Spice hasta consolidarse como una empresaria de la moda, etapa en la que no estuvo exenta de dificultades financieras. No obstante, Beckham logró reinventarse con el impulso de su línea de belleza, que hoy constituye uno de los pilares de su marca personal.

La familia

La narrativa no solo se centra en lo profesional, sino también en lo familiar. En el documental aparecen su hijo Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz, aunque se señala que la relación con ellos atraviesa un momento distante desde la boda en 2022, lo que añade un matiz de tensión emocional a la historia.

Fuentes cercanas a la producción aseguran que el material mostrará escenas cargadas de sinceridad, lágrimas y confesiones profundas, sin edulcorar la realidad. Para Victoria Beckham, este proyecto representa una oportunidad de dar voz a las luchas que muchas mujeres enfrentan bajo la presión de los estándares de belleza y la exposición pública.

El estreno en Netflix promete no solo generar conversación sobre la vida personal y profesional de la diseñadora, sino también abrir un debate más amplio sobre salud mental, imagen corporal y resiliencia en la industria del entretenimiento.