lunes 18  de  agosto 2025
CELEBRIDADES

Victoria Beckham se sincera sobre problemas de imagen corporal

En la producción,Victoria Beckham revela que la presión mediática de los años 90 y 2000 marcó profundamente su autoestima

Victoria Beckham desfilará el 30 de septiembre en la Semana de la Moda de París.&nbsp;

Victoria Beckham desfilará el 30 de septiembre en la Semana de la Moda de París. 

AFP/ Stephane de Sakutin
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Victoria Beckham abrirá como nunca antes su corazón en un nuevo documental producido por Netflix, donde hablará de los problemas de imagen corporal y las complicadas relaciones con la comida que ha enfrentado a lo largo de su vida. El estreno de la serie está previsto para septiembre de este año y promete mostrar una faceta vulnerable y desconocida de la ex Spice Girl.

En la producción, la diseñadora de moda revela que la presión mediática de los años 90 y 2000 marcó profundamente su autoestima. Entre los momentos más impactantes que recoge el documental, se incluye el episodio televisivo en el que un presentador la obligó a pesarse en vivo poco después de haber dado a luz, una experiencia que, según confiesa, intensificó sus inseguridades.

Lee además
El reguetonero cubano Chocolate MC. 
JUSTICIA

Audiencia en Miami-Dade abre la puerta al juicio inmediato de Chocolate MC
La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 
REALEZA

Acusan de agresión sexual al hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega

Además de abordar estos temas íntimos, la serie recorre su evolución desde Posh Spice hasta consolidarse como una empresaria de la moda, etapa en la que no estuvo exenta de dificultades financieras. No obstante, Beckham logró reinventarse con el impulso de su línea de belleza, que hoy constituye uno de los pilares de su marca personal.

La familia

La narrativa no solo se centra en lo profesional, sino también en lo familiar. En el documental aparecen su hijo Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz, aunque se señala que la relación con ellos atraviesa un momento distante desde la boda en 2022, lo que añade un matiz de tensión emocional a la historia.

Fuentes cercanas a la producción aseguran que el material mostrará escenas cargadas de sinceridad, lágrimas y confesiones profundas, sin edulcorar la realidad. Para Victoria Beckham, este proyecto representa una oportunidad de dar voz a las luchas que muchas mujeres enfrentan bajo la presión de los estándares de belleza y la exposición pública.

El estreno en Netflix promete no solo generar conversación sobre la vida personal y profesional de la diseñadora, sino también abrir un debate más amplio sobre salud mental, imagen corporal y resiliencia en la industria del entretenimiento.

Temas
Te puede interesar

William Levy: "En el mundo la lealtad está en escasez"

Jomari Goyso sobre entrevista de Nodal: "La gente ya ha comprado una historia"

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Te puede interesar

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

Varias personas emiten su derecho al voto.
ELECCIONES DE MEDIO TéRMINO

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?