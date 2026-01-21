miércoles 21  de  enero 2026
Victoria y David Beckham reaparecen en redes sociales tras declaración de su hijo

Las publicaciones de la pareja surgen un día después de que su primogénito, Brooklyn Beckham, acusara a sus padres de intentar destruir su relación con Nicola Peltz

El exfutbolista del Manchester United y de la selección inglesa de fútbol David Beckham y la diseñadora de moda inglesa Victoria Beckham posan junto a sus hijos Harper Beckham, Romeo Beckham y Cruz Beckham a su llegada para asistir al estreno mundial de la serie documental de tres partes Victoria Beckham en The Curzon Mayfair en Londres el 8 de octubre de 2025. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Victoria Beckham y David Beckham han vuelto a hacer uso de sus redes sociales por primera vez desde que su hijo Brooklyn compartiera en Instagram una explosiva declaración sobre las razones por las cuales ha marcado distancia de sus progenitores.

Este 21 de enero, la empresaria y diseñadora compartió en las historias de Instagram una fotografía junto a su compañera Spice Girl, Emma Bunton, quien está celebrando su cumpleaños número 50.

"¡Feliz cumpleaños @emmaleebunton! ¡Te quiero muchísimo!", escribió Victoria en la foto en blanco y negro en la que se ve llevando a Emma a caballito mientras sonreían a la cámara.

Victoria Beckham junto a Emma Bunton.

La diseñadora también compartió un breve audiovisual de Emma cantando un verso del vídeo musical de las Spice Girls para su canción de 1996 Say You'll Be There, que se filmó en el desierto de Mojave en California. "Feliz cumpleaños, cariño. Besos xxx", añadió.

Por otra parte, David Beckham también se ha pronunciado en redes sociales para felicitar a dos de sus excompañeros del Manchester United, Phil Neville y Nicky Butt.

David Beckham junto a Phil Neville.

El empresario subió una imagen de Phil junto a su hermana gemela Tracey y escribió: "Feliz cumpleaños a los dos ". En otra historia, compartió una foto de él y Phil abrazados en el campo de fútbol con camisetas del United: "Feliz cumpleaños, amigo @philipneville18".

Igualmente, posteó una foto junto a Butt en la que ambos ríen sin camiseta en el campo. “Feliz cumpleaños, amigo @nickybutt92”, escribió.

David Beckham junto a Nicky Butt.

Tensiones con Brooklyn Beckham

Las publicaciones de la pareja surgen un día después de que su primogénito, Brooklyn Beckham, compartiera una serie de stories en donde detalla sus razones para poner fin a la relación con sus padres, insinuando que estos han tratado de destruir la relación que tiene con Nicola Peltz.

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado", dijo.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando. Me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", agregó.

