David Beckham responde a declaraciones de su hijo Brooklyn Beckham

Beckham reflexionó sobre el uso malintencionado de las redes sociales y la importancia de dejar que los hijos vivan experiencias que les permitan cosechar lecciones de vida

David Beckham.&nbsp;

David Beckham. 

AFP/ Toby Melville
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Apenas unas horas más tarde de que Brooklyn Beckham emitiera un comunicado en el que exponía los motivos por los que decidió alejarse de sus padres, el exfutbolista y empresario David Beckham apareció públicamente para asistir al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

En el lugar, partició en una entrevista del podcast Re-thinking con el experto científico Adam Grant, pero al concluir, Beckham evitó responder algunas preguntas vinculadas al drama familiar, específicamente las hechas por el corresponsal de negocios de Sky, Paul Kelso, quien le preguntó si tenía algo que sobre su primogénito o si estaba decepcionado.

No obstante, más tarde el exfutbolista sí reaccionó a las declaraciones del joven de 27 años en Instagram.

Cometer errores

David rompió el silencio en el programa Squawk Box de CNBC, espacio donde dijo reflexionó sobre el uso malintencionado de las redes sociales y manifestó que es importante dejar que los hijos vivan experiencias que les permitan cosechar lecciones de vida.

"Hay que dejar que los hijos cometan errores. Siempre he hablado sobre las redes sociales y su poder... Para bien y para mal. Hoy en día, lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso", inició.

"Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones adecuadas. He podido usar mi plataforma para mis seguidores, para UNICEF . Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo con los niños. Y he tratado de hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores", manifestó.

Si bien no hizo mención a la polémica suscitada tras las declaraciones de Brooklyn, muchos han tomado la declaración como un rechazo a que el esposo de Nicola Peltz usara las redes para exponer detalles del drama familiar.

