Videógrafo de Sean 'Diddy' Combs explica filtración de material a Netflix

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

MIAMI.- Una de las incógnitas más comentadas sobre el nuevo documental de Netflix, Sean Combs: The Reckoning, es como el rapero 50 Cent, productor de la docuserie , y la plataforma de streaming obtuvieron imágenes del detrás de cámaras de Sean 'Diddy' Combs antes de su arresto en 2024.

Ahora, el videógrafo personal de Combs, Michael Oberlies, aclara la situación, alegando que las imágenes fueron publicadas por un profesional independiente contratado para cubrir el puesto durante unos días.

“Llevamos más de dos años trabajando en un proyecto que perfila a Sean ‘Diddy’ Combs. Las imágenes en cuestión no fueron publicadas por mí ni por nadie autorizado para manejar el material; fueron publicadas por un tercero que me cubrió durante tres días mientras estuve fuera del estado. Este incidente no tuvo nada que ver con ninguna disputa de honorarios ni con un problema contractual”, explicó Oberlies.

Afirmó que las acciones de este tercero reflejan su falta de integridad, ya que utilizar imágenes destinadas a otro proyecto para promover una narrativa que no es "poco ético e inaceptable".

Las imágenes en cuestión incluyen fragmentos de Combs en su habitación de hotel de Nueva York días antes de su arresto en septiembre de 2024, conversaciones con su equipo legal sobre cómo abordar el caso y una escena en la que se mezcla con fans en Harlem, tras lo cual bromea sobre la necesidad de usar desinfectante de manos, ya que estuvo con gente en la calle.

Material no autorizado

Por su parte, Combs, quien actualmente cumple 50 meses de prisión, ha criticado duramente el proyecto de Netflix. Un portavoz del rapero calificó la serie como una pieza de propaganda.

“Netflix se basó en material robado cuya publicación nunca fue autorizada. Como Netflix y su director ejecutivo, Ted Sarandos, saben, el Sr. Combs ha estado recopilando material desde los 19 años para contar su propia historia, a su manera. Es fundamentalmente injusto e ilegal que Netflix se apropie indebidamente de ese trabajo”, continuó el comunicado.

El portavoz acusó a la plataforma de estar desesperada por sensacionalizar la vida del rapero para aprovecharse del frenesí mediático generado por su juicio.

El comunicado también señaló que el material, que presenta conversaciones fuera de contexto con los abogados de Combs que nunca estuvo destinado a ser visto por el público”

50 Cent, Netflix y el equipo creativo involucrado en la docuserie han mantenido durante mucho tiempo que el material se obtuvo legalmente.