Madre de Sean "Diddy" Combs rechaza afirmaciones en documental de Netflix

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

MIAMI.- La madre de Sean " Diddy " Combs, Janice Combs, rompe el silencio para rechazar las afirmaciones realizadas en la docuserie de Netflix Sean Combs: The Reckoning, sobre sus hijo, el magnate de la música que actualmente está cumpliendo una condena de cuatro años en prisión por delitos relacionados con la prostitución.

En una declaración exclusiva a Deadline, Janice calificó dichas afirmaciones como intencionalmente engañosas y ofensivas, afirmando que el programa contiene falsedades sobre su relación con su hijo y su crianza.

“Escribo esta declaración para corregir algunas de las mentiras presentadas en la serie de Netflix Sean Combs: The Reckoning. Estas inexactitudes sobre la crianza y la vida familiar de mi hijo Sean se hacen intencionalmente para engañar a los espectadores y dañar aún más nuestra reputación”, expresó la mujer de 85 años.

Entre las afirmaciones que Janice rebate se encuentra un momento de la docuserie donde el exejecutivo de Bad Boy Records, Kirk Burrowes, alega que Sean Combs abofeteó a su madre tras el trágico suceso del City College en 1991, un incidente que resultó en nueve muertes.

La madre del también rapero calificó esa acusación como falsa e indignante.

“Fue un día muy triste para todos nosotros. Que se utilice esta tragedia e incorpore narrativas falsas para impulsar su intento fallido anterior y actual de obtener lo que nunca fue suyo, Bad Boy Records, está mal”, continuó.

Sobre la representación de su crianza en la serie, Janice negó las acusaciones de abuso.

"En el documental, me presentan como una madre abusiva. Esto no es cierto. Crié a Sean con amor y esfuerzo, no con abuso... Sean siempre ha sido una persona trabajadora, con metas claras y con un gran potencial", afirmó.

Documental

Sean Combs: The Reckoning se estrenó el 2 de diciembre en Netflix y cuenta con la producción ejecutiva del famoso rapero Curtis “50 Cent” Jackson.

La docuserie de cuatro partes narra el ascenso y la caída del magnate musical, quien fue sentenciado en octubre a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte con fines de prostitución. Combs, de 56 años, se encuentra actualmente encarcelado en Fort Dix FCI, Nueva Jersey.

Netflix defendió la producción, declarando a Deadline a principios de esta semana: “Esto no es una pieza de propaganda ni un acto de venganza. Curtis Jackson es productor ejecutivo, pero no tiene control creativo. Nadie recibió dinero por participar”.

Janice Combs terminó su declaración exigiendo responsabilidades.

“Solicito que se retracten públicamente de estas distorsiones, falsedades y declaraciones engañosas”, concluyó.