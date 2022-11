"Viernes de Tertulia" celebra 10 años de vida en Miami

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó vía email con Luis de la Paz sobre la historia de Viernes de Tertulia, los desafíos que ha enfrentado para llevar a cabo el programa, y la importancia de fomentar la literatura en español.

- ¿Qué te llevó a hacer ese primer encuentro literario en 2013?

Todo fue muy circunstancial. Estando en un restaurante en Coral Way me encuentro con Pedro Pablo Peña, el ya fallecido director y fundador del Festival de Ballet de Miami. Se me acerca y me pide que le haga una propuesta para hacer un evento literario en La Casona. Le envié un correo detallando la idea de un encuentro mensual enfocado en entrevistas a figuras de la vida miamense. Así surge Viernes de Tertulia, de lo inesperado y de la confianza de Pedro Pablo en mi trabajo.

- ¿Cuándo llegó la idea de formalizar el Viernes de Tertulia y cómo fue la gestión del espacio? ¿Quiénes te dieron la mano?

Semanas después, en enero del 2013, comienzan los encuentros que se han mantenido a pesar de inconvenientes, incluso con la pandemia. Mi primera invitada fue Olga Connor, periodista de el Nuevo Herald. La tertulia se diversificó abriéndose a cantantes como Luisa María Güell, Mike Porcel, Tania Martí, Cristina Rebull y Lázaro Horta. A dramaturgos como Matías Montes Huidobro, José Abreu Felippe y Héctor Santiago. Al caricaturista Arístides Pumariega, que dibujaba muchas de las respuestas a mis preguntas. A pintores de la talla de Ramón Alejandro y Yovani Bauta. Lingüistas prestigiosos como Huberto López Morales. Hemos realizado conmemoraciones por los 50 años de Fuera del juego, el importante y polémico libro de Heberto Padilla. Homenajes a la poeta Liliam Moro, apenas unos días antes de que falleciera. Se ha recordado a escritores como Reinaldo Arenas y Carlos Victoria. En fin, más de un centenar de tertulias y cerca de 200 participantes.

- A lo largo de esta década, ¿cuáles han sido los desafíos de tener una tertulia literaria?

El reto más fuerte es el de la permanencia en sí y conseguir una continuidad sin aburrir al público. Soy perseverante y cuando asumo una responsabilidad me entrego totalmente. Además, me gusta entrevistar, explorar el misterioso vínculo de vida y obra de quienes se han dedicado al arte. Pero todo reto tiene sus desgastes. A veces temo cansar, en ocasiones me siento agotado, pues tengo que buscar a los participantes, investigar para preparar las preguntas y llegar con una propuesta interesante para el público. He tenido tertulias muy concurridas, otras con poca asistencia y cuando eso ocurre me deprimo y me siento apenado con el invitado, pienso que he fallado, pero sigo con energía luchando por el encuentro del próximo mes.

Gracias al Miami Hispanic Cultural Arts Center, primero a través de Pedro Pablo Peña, ahora con el respaldo de su director artístico Eriberto Jiménez, un hombre incansable, pura energía y dedicación a la diversidad de la casa multidisciplinaria que posee, Viernes de Tertulia se ha mantenido y crecido, pues ahora se transmite en vivo por las redes sociales, entre otros progresos.

- ¿Por qué es importante en Miami contar con una tertulia de este tipo, de letras y en español?

No he sido la primera tertulia, ni soy la única. En Miami ha habido varias importantes como la que tuvo Mancy Pérez Crespo en su librería Sibi, por la que pasó lo mejor de la cultura cubana de los años 80 como Lydia Cabrera, Enrique Labrador Ruiz, Carlos Montenegro y Reinaldo Arenas. Algunas tuvieron una vida relativamente breve, pero dejaron una sólida huella como la de Manny López en Zu Gallery. Activa y también con más de una década de vida es La Otra Esquina de las Palabras, que ha mantenido pujante el poeta Joaquín Gálvez.

Las tertulias son puntos de encuentros, donde fluyen ideas, se intercambias opiniones, donde converge lo más inmediato, que después se convierte en historia. El legado de todas ellas se mide con el tiempo. Cuando se lee el catálogo de los asiduos a las tertulias se imponen los nombres de los grandes de una época. Yo aspiro a seguir mientras pueda, porque sin que nadie me lo haya pedido, he asumido un compromiso por la cultura de nuestra ciudad y en particular por la cultura cubana. No solo porque es la mía, sino porque somos una comunidad creativa, que no tiene respaldo, que no tenemos país y reiteradamente se nos ignora.

Viernes de Tertulia se realiza el tercer viernes de cada mes. La cita para celebrar los 10 años del programa es el 18 de noviembre, a las 8 pm, en su casa habitual, el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, en Miami.