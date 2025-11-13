jueves 13  de  noviembre 2025
Vistazo a la nueva película "Super Mario" de Nintendo

Super Mario Galaxy: La película fue animada con imágenes generadas por computadora y llegará a los cines en abril del próximo año

La estadounidense Brie Larson se une a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black en el elenco de voces de Super Mario Galaxy: La película, una animación con imágenes generadas por computadora que será lanzada en abril próximo.

Captura de Pantalla/Nintendo/YouTube

TOKIO.- Los aficionados de Super Mario pudieron ver el miércoles el tráiler de la secuela de la exitosa película basada en ese videojuego de Nintendo que este año cumplió cuatro décadas. La primera cinta de la franquicia, Super Mario Bros: La película, fue la más taquillera de 2023, detrás de Barbie.

En el tráiler oficial aparece el fontanero italiano de gorra roja divirtiéndose con sus amigos y enemigos en un colorido universo intergaláctico.

Fue visto casi tres millones de veces en YouTube en poco más de 12 horas.

Embed

Muchos aficionados en redes sociales se mostraron emocionados con el filme, pero otros se quejaron del elenco y de otros aspectos.

"Estoy emocionado con la obra maestra de canción que Jack Black va a escribir para la película", escribió en Facebook Andrés Bent Solano.

Otro aficionado, Jordany Fleury, comentó que hubiera sido mejor si los hermanos tuvieran sus acentos italianos, en referencia a las voces estadounidenses de Mario y su hermano Luigi.

Universo cinematográfico

La japonesa Nintendo marcó en septiembre los 40 años del lanzamiento de su primer juego de Super Mario Bros.

La cinta de 2023 recaudó más de 1.300 millones de dólares en la taquilla y fue parte de un furor de adaptaciones de videojuegos en el cine, junto a Una película de Minecraft y Sonic.

Nintendo también planea un filme de acción real basado en la franquicia Legend of Zelda, que sería lanzada en mayo de 2027.

FUENTE: AFP

