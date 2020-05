Warner Bros. estrena "SCOOB!" en plataformas digitales

"¡SCOOB!" se podrá alquilar por 48 horas a través de Premium Video On Demand por $19.99 o se podrá comprar por $24.99 a partir del viernes 15 de mayo.

La primera aventura animada de Scooby-Doo para la pantalla grande, "SCOOB!" revela cómo se conocieron por primera vez los amigos de Scooby y Shaggy y cómo se unieron con los jóvenes detectives Fred, Velma y Daphne para formar el famoso Mystery Inc.

Ahora, con cientos de casos resueltos y aventuras compartidas, Scooby y la pandilla enfrentan su misterio más grande y desafiante: un complot para liberar al perro fantasma. Mientras compiten para detener este "Apocalipsis" global, la pandilla descubre que Scooby tiene un legado secreto y un destino épico mayor de lo que nadie imaginaba.

El reparto de "SCOOB!" está conformado por: Will Forte ("Booksmart", "The Last Man on Earth") como el mejor amigo de Scooby-Doo, Shaggy; el dos veces nominado al Oscar Mark Wahlberg ("The Fighter", "The Departed") como Blue Falcon; Jason Isaacs ("Harry Potter", "The OA") como el infame Dick Dastardly; Gina Rodríguez ("Deepwater Horizon", "Jane the Virgin") como Velma; Zac Efron ("The Greatest Showman", "Hairspray") como Fred; Amanda Seyfried ("Mamma Mia!", "Mean Girls") como Daphne; Kiersey Clemons ("Vecinos 2: Sorority Rising", "Angie Tribeca") como el piloto de Falcon Fury, Dee Dee Skyes; Ken Jeong ("Crazy Rich Asians", "The Hangover" trilogy) como Dynomutt de la Fuerza del Halcón; Tracy Morgan ("What Men Want", "30 Rock") como Captain Caveman; y Frank Welker ("Scooby-Doo", "Transformers") como Scooby-Doo.

"¡SCOOB!" es dirigida por Tony Cervone, nominado al premio Annie por el largometraje "Space Jam" y dos veces nominado al Emmy por su trabajo en "Duck Dodgers".