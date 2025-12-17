miércoles 17  de  diciembre 2025
POLÉMICA

Aseguran que Elizabeth Gutiérrez y William Levy enfrentan millonaria demanda

Supuestamente Gutiérrez y Levy no han cumplido con los pagos de la hipoteca de la propiedad que poseen en Florida, en el condado de Broward

William Levy y Elizabeth Gutiérrez asisten a los Latin Billboard 2021 en el Watsco Center el 23 de septiembre de 2021 en Coral Gables, Florida.&nbsp;

AFP/Rodrigo Varela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Parece que William Levy y Elizabeth Gutiérrez vuelven a estar en el centro de una polémica. Según el programa Lo sé todo, de Puerto Rico, la expareja enfrenta presuntamente una millonaria demanda por parte de la aseguradora Metropolitan Tower Life Insurance Company.

La información revelada por el magazine televisivo, y replicada por People en Español, informó que los actores supuestamente no han cumplido con los pagos de la hipoteca de la propiedad que poseen en Florida, específicamente en el condado de Broward, la cual habitaron hasta el ocaso de su relación.

Ante esto, los documento judiciales al que programa tuvo acceso revelan que la aseguradora exige el pago de la deuda que, según sostienen los presentadores, asciende a los dos millones de dólares.

Aparentemente, desde marzo los famosos no han hecho las cancelaciones requeridas, pese a tener un convenio de pago.

En este sentido, la aseguradora busca recuperar la suma adeudada y si la expareja no lo asume, procederán a embargarlos y podrían perder la casa.

