William Levy: "Tengo mi versión de la historia"

"Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y las verdades de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera. Love you all!! (Los amo a todos!!)", agregó el artista.

William Levy-captura.jpg William Levy publica un mensaje en Instagram tras la separación con Elizabeth Gutiérrez. Captura de pantalla/Instagram/@willevy

Estas declaraciones ocurren ante diversos rumores que han surgido por la separación del cubano y la estadounidense de ascendencia mexicana.

Por una parte, surgió una especulación sobre un posible romance entre el galán de telenovelas y Samadhi Zendejas, su coestrella en Vuelve a mí, que volvieron a avivarse y en los que la actriz fue señalada como la presunta causa de la ruptura. Por otra, la revista People en Español tuvo acceso a documentos públicos de la policía del Condado de Broward, en Florida, zona en la que se encuentra la residencia que William Levy y Elizabeth Gutiérrez compartieron, pero que según la intérprete hoy solo viven ahí el actor y su primogénito, Christopher.

Alcohol, celos y un arma

De acuerdo con dichos documentos, el primer conflicto entre las partes data del 28 de octubre del 2023. William y Elizabeth habían salido con unos amigos, pero al llegar a su hogar la actriz de 45 años le reclamó su excesiva forma al momento de consumir alcohol. Los oficiales la encontraron llorando. Gutiérrez señaló que cuando el actor bebe adopta una actitud despectiva, se molesta y hace comentarios groseros; y que deseaba que él buscara ayuda ante el problema, pero este se negaba a hacerlo. El informe señaló que el conflicto fue verbal y nunca hubo una agresión física.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por William Levy / Actor Producer (@willevy)

Posteriormente, el 29 de enero, Gutiérrez llamó a la policía en la madrugada, luego de que Levy se presentara en la casa con un arma buscando a un hombre con el que creía la actriz le estaba siendo infiel. El informe reseñó que Elizabeth estaba con su hija durmiendo en el sofá cuando el actor llegó ebrio, gritando y acusándola de haber visto en las cámaras que había un hombre en la casa, por lo que subió a la habitación a buscarlo. Por miedo a que le hiciera algún daño, la mujer salió de su hogar y se escondió entre unos arbustos. La policía la encontró llorando fuera de la residencia.

El intérprete negó que consumiera drogas y que había estado ebrio. El agente policial revisó el video, pero no vio evidencia de que hubiese un intruso en la casa. Ninguno de los presentes declaró que tuviera alguna agresión física por parte de William, aunque Elizabeth denunció que su pareja sí la atacó verbalmente.

La policía dio un reporte a la Línea Telefónica de Abusos de la Florida y William Levy se fue esa noche en un Uber.

Declaración de William Levy

"Se investigó el caso y me entrevistaron, entrevistaron a mi hija, a mi hijo, a Elizabeth y concluyeron que no estaba tomado ni nada. Pensé que había alguien en la casa, busqué la pistola para asegurarme de que no había nadie. Los policías vieron que no estaba tomado, y se hizo la investigación que se hizo", dijo Levy a People en Español al ser consultado por este altercado.