Ximena Duque contrata al chef James para cena exclusiva

Además, por estos días Duque también anunció en Instagram que en el mes de septiembre está celebrando su independencia financiera, que conquistó desarrollando un negocio en el mundo del network marketing de la mano de la compañía Monat.

Embed

Según reseñó la revista People en Español, para celebrar sus éxitos, la actriz ofreció una cena el viernes para un pequeño grupo de amistades y quiso contratar los servicios culinarios del c hef James, cuyo contrato con Telemundo no fue renovado y ya no formará parte del programa matutino Un Nuevo Día.

A la cena estuvo como invitada Rashel Díaz, excompañera de set del chef James y amiga de Duque que fuera despedida de la cadena a inicios de agosto. Díaz también pertenece a la compañía que ha visto a Duque triunfar como empresaria.

La ocasión sirvió para que Rashel y James se reencontraran y pasaran un rato ameno entre amigos.

"Y de pronto yo aquí y Ximena nos dice: ‘mira va a venir un chef espectacular, no sabes lo que te va a preparar’. Obvio quién más. Te quiero, mi amor", compartió Rashel a través de Instagram, donde registró el momento publicando una foto de ambos en uno de sus stories.

El chef James, por su parte, también se mostró contento por el reencuentro.

"Teníamos tiempo que no hacíamos historias (stories) juntos", dijo el chef James, quien a raíz de su despido de Telemundo continúa deleitando el paladar de los comensales con su compañía de catering. Y la cena que ofreció Ximena Duque no fue la excepción.