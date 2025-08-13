Yailin se une a Ethika para lanzar una colección de ropa

MIAMI.- Yailin La Más Viral se abre paso en la industria de la moda, sin dejar de lado su faceta musical. La artista urbana anunció una alianza con la marca de ropa Ethika, con la cual lanzará colecciones especiales a finales año y en 2026.

La información fue confirmada durante un desfile que preparó la marca en Nueva York y al que la intérprete dominicana asistió con un estilo deportivo y sensual: mini vestido blanco con rayas negras, cuello halter y falda de vuelo. En el evento, Yailin lució botas altas negras, accesorios plateados y una larga peluca en tono rojo.

En un video publicado en las redes sociales de la marca, se puede apreciar a Yailin disfrutando de un encuentro con sus seguidores. "La Calle estaba FULL", se lee en la descripción.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ethika (@ethika)

En la misma publicación, Ethika confirma que la colección de esta alianza llegará pronto al público. "Yailin La Mas Viral x Ethika showing mad love en el Dominican Parade 2025".

Ethika destacó que el trabajo conjunto de la marca con la cantante pone en relieve: "el compromiso de ambas marcas de celebrar la cultura y el patrimonio dominicano mientras llega a la diversa y multicultural audiencia que define la ropa de calle moderna".

Por su parte, Yailin aseveró que la unión con Ethika busca ayudar a las mujeres a sentirse empoderadas con su estilo.

"Esta colaboración busca crear piezas que hagan que las mujeres se sientan poderosas, seguras y auténticas. Ethika entiende que la moda es una forma de autoexpresión y juntas estamos creando algo que celebra la fuerza y la belleza de las mujeres de todo el mundo, especialmente de aquellas que, como yo, se niegan a ser encasilladas".