miércoles 13  de  agosto 2025
MODA

Yailin se une a Ethika para lanzar una colección de ropa

Durante un desfile en Nueva York, Ethika confirmó que la colección de esta alianza estará disponible entre 2025 y 2026

La cantante dominicana Yailin La Más Viral.

La cantante dominicana Yailin La Más Viral.

Cortesía/VGMEDIAPR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Yailin La Más Viral se abre paso en la industria de la moda, sin dejar de lado su faceta musical. La artista urbana anunció una alianza con la marca de ropa Ethika, con la cual lanzará colecciones especiales a finales año y en 2026.

La información fue confirmada durante un desfile que preparó la marca en Nueva York y al que la intérprete dominicana asistió con un estilo deportivo y sensual: mini vestido blanco con rayas negras, cuello halter y falda de vuelo. En el evento, Yailin lució botas altas negras, accesorios plateados y una larga peluca en tono rojo.

Lee además
The Weeknd asiste al estreno de Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas en el Lincoln Center el 18 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
El actor estadounidense Johnny Depp posa durante una sesión fotográfica para la película Jeanne Du Barry durante la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 17 de mayo de 2023.
CINE

Johnny Depp pone condición a Disney para volver como Jack Sparrow

En un video publicado en las redes sociales de la marca, se puede apreciar a Yailin disfrutando de un encuentro con sus seguidores. "La Calle estaba FULL", se lee en la descripción.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ethika (@ethika)

En la misma publicación, Ethika confirma que la colección de esta alianza llegará pronto al público. "Yailin La Mas Viral x Ethika showing mad love en el Dominican Parade 2025".

Ethika destacó que el trabajo conjunto de la marca con la cantante pone en relieve: "el compromiso de ambas marcas de celebrar la cultura y el patrimonio dominicano mientras llega a la diversa y multicultural audiencia que define la ropa de calle moderna".

Por su parte, Yailin aseveró que la unión con Ethika busca ayudar a las mujeres a sentirse empoderadas con su estilo.

"Esta colaboración busca crear piezas que hagan que las mujeres se sientan poderosas, seguras y auténticas. Ethika entiende que la moda es una forma de autoexpresión y juntas estamos creando algo que celebra la fuerza y la belleza de las mujeres de todo el mundo, especialmente de aquellas que, como yo, se niegan a ser encasilladas".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ethika (@ethika)

Temas
Te puede interesar

Presentadora Maxine Woodside califica a Cazzu como fea y mala gente

William Levy confirma que actuará por primera vez junto a su hija

Justin Bieber reflexiona: "No podría sobrevivir sin fe"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
BAJO PRESIÓN

Miami-Dade: Levine Cava modera recortes en cultura y parques tras protestas, déficit millonario y auditoría estatal

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
FAMOSOS

Antonio de la Rúa regresa a la vida de Shakira tras polémica ruptura

Te puede interesar

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jay Collins es el nuevo vicegobernador del estado de Florida. 
POLÍTICA

Ron DeSantis nombra al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
ARTES MARCIALES MIXTAS

Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020
JUSTICIA

Defensa de exgobernadora de Puerto Rico revela investigación que "colapsó" caso federal