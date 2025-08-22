Yailin y la influencer Barbilla Roja protagonizan pelea en la calle

MIAMI.- Poco le importa a Yailin La Más Viral lo que la opinión pública piense de ella, mucho menos si se trata de defender a su familia. Por ello, la intérprete dominicana protagonizó un altercado público en República Dominicana , donde enfrentó a la influencer Barbilla Roja al punto de llegar a los golpes.

Según reporta People en Español, presuntamente la influencer había estado haciendo comentarios sobre Yailin y su familia, lo que enfureció a la ex de Anuel.

En videos publicados en redes sociales se puede presenciar a la madre de Cattleya discutiendo con la influencer. No obstante, El Gordo y la Flaca compartió un audiovisual en el que se escucha a la artista de 23 años asegurando que le propinó una bofetada a Barbilla Roja.

“Te di tu trompada y no hiciste nada, ese video que salió ya es lo último, ya te rompí la boca … (para) que dejes de estar hablando”, dijo Yailin.

Origen del conflicto

En los últimos días, Barbilla Roja había estado hablando en redes sociales sobre la vida de Yailin, cuestionando su faceta de madre, refiriéndose a sus orígenes como una persona de "barrio" de forma peyorativa y haciendo referencia a la ausencia del padre de Yailin en la vida de la cantante.

“Ella viene de un barrio, sin embargo yo estudié y vengo de familia, entonces ese tipo de personas tienden a sentir como resentimiento”, dijo.

Tras la confrontación, Yailin respondió en redes: “Usted no sabe lo que es parir, usted no sabe lo que es (que) su papá se le muera. Ningún enemigo ha mencionado a mi papá. Tengo muchas estrías en este cuerpo, me exploté por todos lados, para tú estar hablando de una niña que no sabe ni hablar”.

Igualmente, Yailin manifestó no sentir vergüenza por sus orígenes.

“Vengo de hacer de todo, vengo de la calle. Aunque uno sea internacional, el barrio no sale de uno (y) lo utiliza cuando uno tiene que utilizarlo”.