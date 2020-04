“Una persona que trabaja en el Hospital Jackson Memorial me escribió y me dijo que necesitan de forma urgente gorritos de cirugía y máscaras porque no tenían nada. Yo enseguida busqué telas en casa y aunque no encontré, desarmé algunos vestidos que tenía y los convertí en gorros y nasobucos”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS la diseñadora, quien recientemente lanzó su nueva colección BabatroXYas, junto al director de cine Asiel Babastro.

“Esta situación me ha afectado muchísimo como empresaria. Es como una película de horror. Ahora mismo no tengo ningún tipo de ingreso económico. Tuve que cerrar todas las tiendas, y lo hice antes que los gobernadores dieran las órdenes. Es muy difícil, porque no tengo forma de pagarle a mis empleados porque no estoy generando dinero. Estamos viendo cómo sobrevivimos todos”, dijo González.

Pero la diseñadora alentó a conservar la fe.

“Es duro, pero hay que mantener la calma porque el mundo entero esta en la misma situación. Y lo importante es que todos estemos dispuestos a ayudar, empresas grandes y pequeñas. El planeta necesitaba un descanso y creo que esto es una enseñanza que Dios nos envía a todos para entender y apreciar lo que a diario tenemos, y no valoramos por la rapidez con la vivimos día a día”, reflexionó.

Donando con el corazón

Tras recibir la llamada de Saily Perla, trabajadora del Hospital Jackson Memorial, González aseguró que no dudó ni un momento en cubrir con su trabajo y sus telas las necesidades de insumos médicos que se requerían en el Centro de Traumas Ryder de este hospital, por lo que sigue trabajando sin descanso para poder extender su ayuda a otras instituciones médicas, y para ello acepta donaciones.

“Todo lo estoy haciendo de forma gratuita, nunca cobraría en un momento así porque ahora lo que me interesa es promover que nos quedemos en casa, que conversemos, y que desde nuestro hogar aportemos con lo que podamos, ya que estas batallas se ganan con solidaridad y unión”, dijo.

“Por ahora estoy aceptando donaciones, porque soy madre y tengo que alimentar a mi hijo, pero seguiré creando esto de forma gratuita. Estos doctores están arriesgando sus vidas, están dando todo su esfuerzo, están poniendo en riesgo a sus familiares. Y poner mi granito de arena para alegrarles un poco los días con mis diseños, es algo que me hace muy feliz”, finalizó González, uno de los rostros de los héroes de esta batalla que están surgiendo por estos días.

Esta historia sobre el quehacer altruista de la diseñadora de moda cubanoamericana Yas González forma parte de una serie con la que DIARIO LAS AMÉRICAS muestra los rostros que de una manera u otra aportan a la comunidad en estos momentos de crisis y se convierten en los héroes de esta batalla contra la pandemia del coronavirus.