Yas González: "Mi obra y yo somos Cuba"

“He tenido años desafiantes. Decirle adiós a mi madre causó que muriera con ella gran parte de mí. Su partida me ha convertido en una mujer más consciente, madura y definitivamente me demostró la importancia del tiempo, la familia y el amor. Sus oraciones a Dios me dieron el regalo divino de dar a luz a una niña preciosa, África, quien a la par de mi hijo Christian y de mi familia fueron mi fortaleza para poder sostener mi alma destrozada”, confesó la diseñadora a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien, a pesar de la adversidad, no deja de crear, por lo que hoy se encuentra trabajando en una colección inspirada en el legendario artista cubano Mariano Rodríguez.

“Su obra me inspira enormemente, siento que a través de su trabajo puedo interpretar gran parte de su vida artística la cual dejó plasmada en cada uno de sus cuadros. Tenemos una invitación especial para lanzar esta colección durante la Semana de la Moda de París esta primavera, y en ese proyecto estoy enfocada”, reveló la directora creativa de House of Yas.

Presentando al mundo el estilo de Miami

Para Yas González no hay nada más terrenal que los tropiezos, sin embargo, estos suelen quedar opacados por las historias de éxito. Por eso ella no titubea al expresar, con toda honestidad, cómo le afectó la pandemia, la muerte de su madre, y la cancelación de muchos de sus proyectos, razón por la que más allá de exaltar sus innumerables logros, prefiere compartir sus aprendizajes, reflexiones, y alzar la voz por la libertad del pueblo de Cuba.

“Cuba siempre estará presente en mi obra porque yo soy Cuba. Nací en La Habana y, aunque vine siendo una niña a Estados Unidos, Cuba siempre será parte de mi historia por contar, de mis más tiernos recuerdos de infancia, y de mi inspiración artística. Anhelo que mi país algún día deleite al mundo con su belleza, que las personas sean felices, que las calles estén limpias e iluminadas, que los cubanos puedan trabajar honradamente y proveer a su familia con el fruto de su trabajo, y que los niños puedan ir a una tienda de juguetes y comprar lo que quieran. Anhelo que Cuba sea libre y feliz, y que los cubanos podamos disfrutar de nuestro país, nuestras playas, de nuestro arte y de nuestra familia sin necesidad de emigrar”, dijo la creadora, quien próximamente será parte de la fiesta más diversa e inclusiva de la Ciudad del Sol, el Festival Gay8, que se realizará el domingo 19 de febrero.

“Este es el segundo año que me conceden un espacio para apoyar a nuevos talentos de la moda, en un esfuerzo que realizamos por brindarles una vidriera para exponer su arte. Para mí es muy importante mantener y hacer crecer este evento con el propósito de proveer una plataforma profesional y accesible a todos esos artistas y diseñadores, que no tienen oportunidades en otras partes. Y también para motivar y ayudar a las nuevas generaciones a que logren sus sueños”, dijo.

“Siento que Miami apenas comienza a dar sus primeros pasos en la moda. Esta ciudad -al estar compuesta de numerosas nacionalidades-, forma algo de caos en esta industria ya que su demográfica dificulta los procesos a la hora de crear una colección dirigida a un público determinado. No obstante, lo mejor que tenemos en Miami es su diversidad y la amplitud de su mercado, el cual, por razones obvias, se define con un estilo permanente de verano-resort la mayor parte del año”, dijo la creadora y madre de Christian (14) y África (2), sus grandes amores que la impulsan en todas sus aventuras creativas.

“África me acompaña en el taller recogiendo todas las lentejuelas y cristales Swarovski que encuentra. Le gusta mucho el brillo y el glamour igual que a mí. Por otra parte, mi hijo Christian es mi consejero artístico. Él siempre es el primero en ver mis creaciones y me da muy buenos consejos sobre las piezas. Me ayuda a organizar el taller y me da muchas ideas para promover la marca. Es un niño muy creativo, dulce e inteligente. Soy una mujer extremadamente afortunada de haber dado a luz a estos dos tesoros que Dios trajo a mi vida”, finalizó la artista.

Yas González se prepara para abrir las puertas a un local físico en Miami, espacio al que el público podrá acudir a disfrutar de sus servicios de diseño y confección de trajes a la medida, además de poder adquirir sus colecciones más emblemáticas y sus creaciones actuales, en las que fusiona la moda, la historia y el arte.

Si desea saber más de Yas González, visite el sitio web www.yasgonzalez.com.