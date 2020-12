Yerling Hostos, la venezolana que no acepta el fracaso

Sobre Fracáxito

Logrando que cada historia cuente y que todos los usuarios tengan algo que aportar para alcanzar el crecimiento personal y el desarrollo humano, Yerling Hostos invita a enumerar nuestros fracasos o desafíos, para posteriormente -con la ayuda de consejos de expertos y personas de a pie- vislumbrar la oportunidad o la enseñanza que dicha experiencia trae a quien la vive. Ejemplo que han seguido sus colegas del medio artístico invitados a su programa, y las personas de a pie que se han sumado a compartir su historia en su canal de YouTube.

“De ahí el nombre Fracáxito, porque es una palabra que surge de la combinación entre fracaso y éxito. Personalmente he atravesado situaciones bastantes fuertes en mi vida, como todos, pero hace un año y medio vivimos una crisis muy difícil a nivel familiar, y a raíz de esa prueba nació este sueño”, dijo Yerling Hostos sobre un desafío protagonizado por su padre que pronto compartirá de forma exclusiva en su canal de YouTube.

Valiéndose de las redes sociales esta inmigrante venezolana busca inspirar y motivar, logrando que los fracasos sean motivo de orgullo y de crecimiento mutuo. Todo a través de entrevistas, consejos diarios, y dramatizaciones que reflejan la cotidianidad de miles de personas que junto a Yerling buscan encontrar el éxito dentro de sus propios fracasos.

“La autoayuda es fundamental, tener una guía es importante, y abrazar el dolor es necesario. No se puede sanar sin transitar ese camino, pero claro, hay que estar abiertos para reconciliarnos y ver la oportunidad que se presenta en cada desafío. Todos hemos vivido una pelea interna con nosotros mismos y con Fraca, así llamo a esa vocecita que nos atormenta y nos dice que no podemos salir adelante, no obstante, sí podemos vencer. Y ese es el mensaje que busco compartir a través de Fracáxito”, finalizó.

Yerling Hostos es madre de una niña de 10 años y de un bebé de 6 meses, labor que ejerce además de su rol de esposa, empresaria y comunicadora con propósito.

Si desea saber más acerca de Yerling Hostos, visite su perfil en Instagram @yerlinghostos.