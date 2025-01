Yolanda Saldivar, procesada por asesinato de Selena Quintanilla, inicia solicitud de libertad condicional

Dicho proceso, detalla, debe iniciarse seis meses antes de la fecha de elegibilidad para la libertad condicional de la presa para la primera revisión, por lo que un oficial de libertad condicional es el responsable de evaluar el expediente de la presidiaria y velar porque se encuentren: " todos los documentos apropiados, incluyendo cartas de apoyo y protesta”.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas informa que una vez se haya cumplido con este requerimiento, se prepara un resumen del caso y se presenta ante un panel de votación.

Muerte de Selena

Yolanda Saldívar fue la fundadora del club de fans oficial de Selena y accedió al círculo de confianza de la cantante durante su ascenso a la fama, logrando convertirse en gerente de las boutiques de ropa de la estrella de la Reina del Tex-Mex.

No obstante, la relación se quebró cuando la cantante y su familia acusaran a la exenfermera de malversar fondos y la despidieran.

Fue un 31 de marzo de 1995, cuando la luz de Selena se apagó tras recibir un disparo por parte Saldívar, quien le había solicitado reunirse en el hotel Corpus Christi, Texas, para aclarar la situación. Pero en el calor de la confrontación la mujer de entonces 34 años sacó un revólver Taurus 85 calibre 38 mm de cañón recortado128131 y amenazó a la cantante, quien al intentar huir recibió un disparo en la espalda.

Selena fue auxiliada inmediatamente por empleados del lugar, y antes de desmayarse logró delatar a su atacante.

Aunque la trasladaron al hospital Corpus Christi Memorial, Quintanilla había perdido mucha sangre, la bala impactó en la arteria subclavia, y fue declarada con muerte cerebral.

En la gloria de su carrera artística, Selena, quien ya acumulaba importantes premios por sus éxitos musicales, murió a los 23 años

Polémico documental

La docuserie Selena & Yolanda: The Secrets Between Them ha sido la ventana por la que Yolanda Saldívar ha dado a conocer 'su verdad' acerca de su relación con la cantante Selena Quintanilla, a casi 30 años del asesinato de la Reina del Tex.Mex.

En el proyecto audiovisual, que se estrenó el 17 de febrero de 2024 por Oxygen y que consta de tres episodios, Saldívar confesó, desde el centro penitenciario Patrick O'Daniel Unit, que su intención no era hacerle daño a la cantante. "No supe cuándo se disparó mi arma. No supe que le había dado porque pensé que simplemente había huido", dijo al hacer referencia de lo ocurrido el 31 de marzo de 1995, cuando le disparó a la intérprete.

La mujer, de ahora 63 años, señaló que el 9 de marzo de 1995 había adquirido el revólver, luego de mantener una reunión con Selena, su hermana, Suzette, y su papá, Abraham Quintanilla, quien, según ella, la había amenazado y sentía temor por su integridad física.