jueves 1  de  enero 2026
"Zootopia 2" se convierte en película de animación más taquillera de Disney

La exitosa secuela supera así a la anterior poseedora del récord, Frozen 2, que recaudó 1.450 millones de dólares en 2019

Vista de la marquesina durante el estreno mundial de la película Zootopia 2 en el Teatro El Capitán el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Vista de la marquesina durante el estreno mundial de la película "Zootopia 2" en el Teatro El Capitán el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Charley Gallay/Getty Images para Disney
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Zootopia 2 entra a los libros de historia de Disney. La secuela animada se ha convertido en la película más taquillera de la historia de Walt Disney Animation, con una recaudación de 1.460 millones de dólares a nivel mundial, según reportó Variety.

La cinta supera así a la anterior poseedora del récord, Frozen 2, que recaudó 1.450 millones de dólares en 2019.

Zootopia 2 ha recaudado 333 millones de dólares en Estados Unidos y la impresionante cifra de 1.130 millones de dólares en el resto del mundo. Durante el fin de semana de Navidad, experimentó un gran repunte en taquilla en su quinta semana de estreno, sumando 87,9 millones de dólares a su ya impresionante recaudación.

La película alcanzó la codiciada cifra de mil millones de dólares en tan solo 17 días desde su estreno, convirtiéndose en la película con clasificación PG más rápida en la historia en lograrlo. Adicionalmente, ha sido un éxito rotundo, especialmente en China, donde muchas películas de Hollywood han fracasado en los últimos años.

Solo en la taquilla china, Zootopia 2 ya ha superado los 500 millones de dólares, la cifra más alta alcanzada por una película estadounidense hasta la fecha.

La única otra película que se acerca a esta cifra es Avatar: Fuego y Ceniza, también de Disney, que se acerca a los 100 millones de dólares tras su estreno el 19 de diciembre.

Incluyendo Zootopia 2, solo tres películas han superado los mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial este año: la nueva versión de acción real de Lilo & Stitch de Disney, que ha recaudado 1.030 millones de dólares; y la película de animación china Ne Zha 2, que se posiciona como la película más taquillera del año con más de 2.200 millones de dólares.

